Dying Light 2 получила обновление сообщества #3, добавляющее различные улучшения оружия, инвентаря, врагов и миссий

Сегодня, 2 ноября, компания Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2, которое добавляет в игру новые функции и сезонные праздники.
Обновление сообщества №3 основано на отзывах игроков, которые в основном отправляются через функцию веб-сайта «Идеи сообщества». Оно вносит улучшения в такие категории, как оружие, инвентарь, враги и миссии. Это обновление запускает процесс реализации всех функций, обещанных в предыдущем обзоре. Среди изменений — опция «ремонт оружия», позволяющая чинить оружие у мастера, даже если оно полностью сломано.
Обновление также позволяет вам разбирать снаряжение и моды, получая ценные ресурсы и освобождая больше места в инвентаре. Также были добавлены новые ножи и новая редкость оружия, а также новые варианты врагов и возможность воспроизводить аномалии GRE. За выполнение миссий авианосца также можно получить экипировку авианосца и лидера авианосца.
Вы можете уничтожать ослабленных врагов «кровавыми и зрелищными способами», а новые расходные материалы предлагают мгновенное исцеление. Визуальные обновления также планируются, в том числе ползунок FOV для игры на Xbox Series S. Между тем, после Хэллоуина в рамках The Frightening проводится событие Slashing Pumpkintiles. Вы можете принять участие в событии Slashing Pumpkintiles с сегодняшнего дня в Dying Light 2 Stay Human до 16 ноября.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Ну хоть радует то что прислушиваются к просьбам игроков,правда с большой задержкой в реализации.
огнестрел на подходе, да и в целом в игре много неплохих вещей, но единственное чего я не понимаю по ходу прохождения - логическую основу "хорошей концовки", где люди живут на крышах, а зомби гуляют рядом с крышами этих самых домов 17 века, которые не простоят столько, чтобы зомби сгнили до такой стадии что выжившим не пришлось бы их как-то устранять, физически или химически
для продолжения игры
Появление крикунов днем забавно. Но быстро надоедает. Как и пукающие враги.
Лично Как По Мне, То Что Днём Они Кричат И Призывают Enemies - Динамики Больше Добавляет ... Если Не Убивать Крикуна, То Зомбаки Будут На Протяжении Минуты Спавнится Пока Крикун - Вскрикывает ) Потом У Меня Они Расходятся
Достаточно таки здоровое обновление на 37гб на боксе ss
как скачать то?
через трубочку :)
долго думал?
Заходишь на торрент и скачиваешь.
не делай мне мозги, во первых в чем проблема была скинуть ссылку сюда, на первое исправления ссылка есть https://www.playground.ru/dying_light_2/file/dying_light_2_neofitsialnyj_patch_ot_soobschestva-1230528
во вторых в инете нету Community update 3 для скачивание и установки на пиратку Обновление патч 1.13 , больше даже нету для официалку
Раз нету обновы, значит репак ещё не обновили. Апдейт с апгрейднутым паркуром тоже не сразу появился.
Вот ты и ответил сам на свой вопрос.
Оно еще живое?
Огнестрел или нормальную концовку добавили?
Если нет, то там делать нечего. Игра хорошая, но явно не для третьего прохождения без огнестрела, которого там критически не хвататет, и это для меня, кто в принципе не любит шутеры. Очень сильно надоедает бить всех в ближнем бою, а толстых мобов на последнем уровне сложности так тем более.
И добавьте наконец нормальную концовку! Там где можно спасти сестру! Ну это полный бред, в игре несколько концовок, а концовки где мы спасаем человека, которого ищим ВСЮ ИГРУ - по просто нет!
Ну это бред. По сути, единственное разочарование в игре - это то, что мне не дают способа спасти ту, ради кого гг всю игру проходит через ад. Ну это очень сильно бесит.
Я ненавижу проходить одно и тоже, но ради такой концовки, я бы с удовольствием прошел заново.
А не будет ли тебе в удовольствие спрятать под спойлер описание концовок игры? Я понимаю что мозгов хватает только ныть про огнестрел, но стоит чуть добавить развития и подумал что не все люди которые заходят прочитать про патч для игры хотят в комментах развернуто про концовку читать в том числе) не все же по 5 раз игру прошли то
А у тебя мозгов не хватает понять, что в такие новости заходят лишь те, кто играл в игру?
Хотя куда там, у тебя мозгов хватает лишь критиковать других, при этом вообще голову не включая.
ебать ты дятел
ты свои слова перечитай. Ты сам щас написал что заходят те, кто играл в игру. Но не только те, кто игру прошел до конца. Или так не бывает по твоему? Ты если обосрался, то взял бы и спойлер поставил после, а не пытался свою глупость как то оправдать)
Не интересно , дополнений нет а это все туфта.