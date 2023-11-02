Dying Light 2 получила обновление сообщества #3, добавляющее различные улучшения оружия, инвентаря, врагов и миссий

Сегодня, 2 ноября, компания Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2, которое добавляет в игру новые функции и сезонные праздники.

Обновление сообщества №3 основано на отзывах игроков, которые в основном отправляются через функцию веб-сайта «Идеи сообщества». Оно вносит улучшения в такие категории, как оружие, инвентарь, враги и миссии. Это обновление запускает процесс реализации всех функций, обещанных в предыдущем обзоре. Среди изменений — опция «ремонт оружия», позволяющая чинить оружие у мастера, даже если оно полностью сломано.

Обновление также позволяет вам разбирать снаряжение и моды, получая ценные ресурсы и освобождая больше места в инвентаре. Также были добавлены новые ножи и новая редкость оружия, а также новые варианты врагов и возможность воспроизводить аномалии GRE. За выполнение миссий авианосца также можно получить экипировку авианосца и лидера авианосца.

Вы можете уничтожать ослабленных врагов «кровавыми и зрелищными способами», а новые расходные материалы предлагают мгновенное исцеление. Визуальные обновления также планируются, в том числе ползунок FOV для игры на Xbox Series S. Между тем, после Хэллоуина в рамках The Frightening проводится событие Slashing Pumpkintiles. Вы можете принять участие в событии Slashing Pumpkintiles с сегодняшнего дня в Dying Light 2 Stay Human до 16 ноября.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.