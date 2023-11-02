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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 3 122 оценки

Dying Light 2 получила обновление сообщества #3, добавляющее различные улучшения оружия, инвентаря, врагов и миссий

monk70

Сегодня, 2 ноября, компания Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2, которое добавляет в игру новые функции и сезонные праздники.

Обновление сообщества №3 основано на отзывах игроков, которые в основном отправляются через функцию веб-сайта «Идеи сообщества». Оно вносит улучшения в такие категории, как оружие, инвентарь, враги и миссии. Это обновление запускает процесс реализации всех функций, обещанных в предыдущем обзоре. Среди изменений — опция «ремонт оружия», позволяющая чинить оружие у мастера, даже если оно полностью сломано.

Обновление также позволяет вам разбирать снаряжение и моды, получая ценные ресурсы и освобождая больше места в инвентаре. Также были добавлены новые ножи и новая редкость оружия, а также новые варианты врагов и возможность воспроизводить аномалии GRE. За выполнение миссий авианосца также можно получить экипировку авианосца и лидера авианосца.

Вы можете уничтожать ослабленных врагов «кровавыми и зрелищными способами», а новые расходные материалы предлагают мгновенное исцеление. Визуальные обновления также планируются, в том числе ползунок FOV для игры на Xbox Series S. Между тем, после Хэллоуина в рамках The Frightening проводится событие Slashing Pumpkintiles. Вы можете принять участие в событии Slashing Pumpkintiles с сегодняшнего дня в Dying Light 2 Stay Human до 16 ноября.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

60
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Bassota277

Ну хоть радует то что прислушиваются к просьбам игроков,правда с большой задержкой в реализации.

28
Niko71790

огнестрел на подходе, да и в целом в игре много неплохих вещей, но единственное чего я не понимаю по ходу прохождения - логическую основу "хорошей концовки", где люди живут на крышах, а зомби гуляют рядом с крышами этих самых домов 17 века, которые не простоят столько, чтобы зомби сгнили до такой стадии что выжившим не пришлось бы их как-то устранять, физически или химически

6
SERgik 777

для продолжения игры

3
Combine-47

Появление крикунов днем забавно. Но быстро надоедает. Как и пукающие враги.

0
ECHOF

Лично Как По Мне, То Что Днём Они Кричат И Призывают Enemies - Динамики Больше Добавляет ... Если Не Убивать Крикуна, То Зомбаки Будут На Протяжении Минуты Спавнится Пока Крикун - Вскрикывает ) Потом У Меня Они Расходятся

1
Номерван

Достаточно таки здоровое обновление на 37гб на боксе ss

0
matrixua

как скачать то?

-1
Magnusss

через трубочку :)

-2
matrixua Magnusss

долго думал?

0
Tiktotayou124

Заходишь на торрент и скачиваешь.

-1
matrixua Tiktotayou124

не делай мне мозги, во первых в чем проблема была скинуть ссылку сюда, на первое исправления ссылка есть https://www.playground.ru/dying_light_2/file/dying_light_2_neofitsialnyj_patch_ot_soobschestva-1230528

во вторых в инете нету Community update 3 для скачивание и установки на пиратку Обновление патч 1.13 , больше даже нету для официалку

0
Tiktotayou124 matrixua

Раз нету обновы, значит репак ещё не обновили. Апдейт с апгрейднутым паркуром тоже не сразу появился.

Вот ты и ответил сам на свой вопрос.

0
Executor666

Оно еще живое?

-1
Ain Grimm

Огнестрел или нормальную концовку добавили?

Если нет, то там делать нечего. Игра хорошая, но явно не для третьего прохождения без огнестрела, которого там критически не хвататет, и это для меня, кто в принципе не любит шутеры. Очень сильно надоедает бить всех в ближнем бою, а толстых мобов на последнем уровне сложности так тем более.

И добавьте наконец нормальную концовку! Там где можно спасти сестру! Ну это полный бред, в игре несколько концовок, а концовки где мы спасаем человека, которого ищим ВСЮ ИГРУ - по просто нет!

Ну это бред. По сути, единственное разочарование в игре - это то, что мне не дают способа спасти ту, ради кого гг всю игру проходит через ад. Ну это очень сильно бесит.

Я ненавижу проходить одно и тоже, но ради такой концовки, я бы с удовольствием прошел заново.

-2
Raf9111

А не будет ли тебе в удовольствие спрятать под спойлер описание концовок игры? Я понимаю что мозгов хватает только ныть про огнестрел, но стоит чуть добавить развития и подумал что не все люди которые заходят прочитать про патч для игры хотят в комментах развернуто про концовку читать в том числе) не все же по 5 раз игру прошли то

11
Ain Grimm Raf9111

А у тебя мозгов не хватает понять, что в такие новости заходят лишь те, кто играл в игру?

Хотя куда там, у тебя мозгов хватает лишь критиковать других, при этом вообще голову не включая.

-3
palkan225 Ain Grimm

ебать ты дятел

0
Raf9111 Ain Grimm
А у тебя мозгов не хватает понять, что в такие новости заходят лишь те, кто играл в игру?

ты свои слова перечитай. Ты сам щас написал что заходят те, кто играл в игру. Но не только те, кто игру прошел до конца. Или так не бывает по твоему? Ты если обосрался, то взял бы и спойлер поставил после, а не пытался свою глупость как то оправдать)

0
Baikal 321

Не интересно , дополнений нет а это все туфта.

-3