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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 4 206 оценок

Dying Light 2 получила патч 1.17.2 от 4 июля с исправлением различных ошибок

monk70
Новости

Techland выпустила обновление 1.17.2 для Dying Light 2, которое вносит ряд исправлений в контент Tower Raid Beta, выпущенный на прошлой неделе. Скоро ждите еще один патч для игры, так как в игре запланировано больше исправлений, а Tower Raid в какой-то момент тоже выйдет из стадии бета-тестирования.

  • Исправлен сбой, который иногда возникал в кооперативе, когда один игрок бросает взрывчатку, а другой одновременно стреляет из дробовика Spitfire
  • Исправлена ​​проблема с исчезновением значков быстрого перемещения для станций метро Downtown и Floating Fortress с карты после сна в любой кровати
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой игрок не мог купить Scorpio у Джая
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой игрок не мог получить бесплатные предметы, если на его аккаунте никогда не было очков DL
  • Исправлена ​​случайная проблема, из-за которой выход из кооперативной сессии мог привести к тому, что игровой прогресс не сохранялся до перезагрузки сохранения
  • Исправлен финальный диалог Джая, обрывающийся после завершения Tower Raid
  • Исправлен озвученный перевод номера этажа в Tower Raid для нескольких языков
  • Исправлено несколько проблемных контрактов для Tower Raid
  • Исправлена ​​проблема с отсутствием локализации вступительного задания Tower Raid в журнале на нескольких языках
  • Исправлено неправильное описание аксессуара «Скарабей» (относительно методов его зарядки)
  • Исправлена ​​проблема с оружием, которое игрок находит в Tower Raid, наносящее тот же урон, что и то, что он может купить у Джая
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой визуальный эффект статуса Черного скарабея отличался от визуального эффекта Когтя Хоруса
  • Исправлен сбой, который позволял бесконечно грабить сундук в Tower Raid
  • Исправлена ​​проблема с Tower Raid, когда лифт иногда не останавливал звук для товарища
  • Исправлена ​​проблема с игроками, которые иногда не могли присоединиться друг к другу с помощью опции быстрого присоединения в главном меню на платформах Xbox
  • Исправлена ​​проблема с иногда отсутствующим модификатором на HUD в Tower Raid
  • Исправлена ​​проблема с огнетушителями в Tower Raid, наносящими слишком много урона
  • У PK Hammerbasher теперь отображается правильный скин при использовании 3D-превью из инвентаря
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