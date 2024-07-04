Dying Light 2 получила патч 1.17.2 от 4 июля с исправлением различных ошибок

Techland выпустила обновление 1.17.2 для Dying Light 2, которое вносит ряд исправлений в контент Tower Raid Beta, выпущенный на прошлой неделе. Скоро ждите еще один патч для игры, так как в игре запланировано больше исправлений, а Tower Raid в какой-то момент тоже выйдет из стадии бета-тестирования.
- Исправлен сбой, который иногда возникал в кооперативе, когда один игрок бросает взрывчатку, а другой одновременно стреляет из дробовика Spitfire
- Исправлена проблема с исчезновением значков быстрого перемещения для станций метро Downtown и Floating Fortress с карты после сна в любой кровати
- Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог купить Scorpio у Джая
- Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог получить бесплатные предметы, если на его аккаунте никогда не было очков DL
- Исправлена случайная проблема, из-за которой выход из кооперативной сессии мог привести к тому, что игровой прогресс не сохранялся до перезагрузки сохранения
- Исправлен финальный диалог Джая, обрывающийся после завершения Tower Raid
- Исправлен озвученный перевод номера этажа в Tower Raid для нескольких языков
- Исправлено несколько проблемных контрактов для Tower Raid
- Исправлена проблема с отсутствием локализации вступительного задания Tower Raid в журнале на нескольких языках
- Исправлено неправильное описание аксессуара «Скарабей» (относительно методов его зарядки)
- Исправлена проблема с оружием, которое игрок находит в Tower Raid, наносящее тот же урон, что и то, что он может купить у Джая
- Исправлена проблема, из-за которой визуальный эффект статуса Черного скарабея отличался от визуального эффекта Когтя Хоруса
- Исправлен сбой, который позволял бесконечно грабить сундук в Tower Raid
- Исправлена проблема с Tower Raid, когда лифт иногда не останавливал звук для товарища
- Исправлена проблема с игроками, которые иногда не могли присоединиться друг к другу с помощью опции быстрого присоединения в главном меню на платформах Xbox
- Исправлена проблема с иногда отсутствующим модификатором на HUD в Tower Raid
- Исправлена проблема с огнетушителями в Tower Raid, наносящими слишком много урона
- У PK Hammerbasher теперь отображается правильный скин при использовании 3D-превью из инвентаря