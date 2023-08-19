Dying Light 2 получит внутриигровую валюту, которую можно будет тратить на косметику "не выходя из игры" ©

В прошлом месяце компания Techland объявила о том, что она станет последней дочерней компанией китайского игрового гиганта Tencent. Теперь, вскоре после этого приобретения, компания добавляет DL Points в игру Dying Light 2 Stay Human. Несмотря на это, Techland утверждает, что этот шаг не связан с партнерством с Tencent.

В новой записи в блоге Techland подробно рассказывает о том, как будет работать новая валюта и почему она была введена. Вкратце, Techland хочет упростить покупку скинов и контента непосредственно в самой игре, а не выходить из нее. Студия заявляет, что DL Points нельзя использовать для покупки DLC, обновлений и расширений, и что все владельцы Dying Light 2 получат некоторое количество бесплатных очков при запуске игры.

Одним из недостатков является то, что DL Points доступны только на той платформе, на которой они были приобретены. Так, например, DL Points, приобретенные на ПК, не будут перенесены на PlayStation 5.

Точно такой же тип очков мы предлагали и раньше через магазины первых лиц. Единственное изменение заключается в том, что теперь вы сможете покупать их за DL Points непосредственно в игре. Подавляющее большинство комплектов можно купить дешевле, за исключением наших старых комплектов, которые продаются по цене 2,99 долл. Эта цена останется неизменной, независимо от того, решите ли вы купить их в магазине или использовать DL Points. Однако есть способ получить более выгодное предложение! DL Points будут продаваться пачками, и чем больше пачка, тем больше будет скидка на комплект. Это только первая версия. Мы намерены и дальше работать над моделью DL Points, оттачивая и корректируя ее, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт. Кроме того, как и в случае с другими обновлениями, мы будем внимательно следить за любыми вашими отзывами!