Dying Light 2 получит внутриигровую валюту, которую можно будет тратить на косметику "не выходя из игры"

В прошлом месяце компания Techland объявила о том, что она станет последней дочерней компанией китайского игрового гиганта Tencent. Теперь, вскоре после этого приобретения, компания добавляет DL Points в игру Dying Light 2 Stay Human. Несмотря на это, Techland утверждает, что этот шаг не связан с партнерством с Tencent.
В новой записи в блоге Techland подробно рассказывает о том, как будет работать новая валюта и почему она была введена. Вкратце, Techland хочет упростить покупку скинов и контента непосредственно в самой игре, а не выходить из нее. Студия заявляет, что DL Points нельзя использовать для покупки DLC, обновлений и расширений, и что все владельцы Dying Light 2 получат некоторое количество бесплатных очков при запуске игры.
Одним из недостатков является то, что DL Points доступны только на той платформе, на которой они были приобретены. Так, например, DL Points, приобретенные на ПК, не будут перенесены на PlayStation 5.
Точно такой же тип очков мы предлагали и раньше через магазины первых лиц. Единственное изменение заключается в том, что теперь вы сможете покупать их за DL Points непосредственно в игре. Подавляющее большинство комплектов можно купить дешевле, за исключением наших старых комплектов, которые продаются по цене 2,99 долл. Эта цена останется неизменной, независимо от того, решите ли вы купить их в магазине или использовать DL Points. Однако есть способ получить более выгодное предложение! DL Points будут продаваться пачками, и чем больше пачка, тем больше будет скидка на комплект. Это только первая версия. Мы намерены и дальше работать над моделью DL Points, оттачивая и корректируя ее, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт. Кроме того, как и в случае с другими обновлениями, мы будем внимательно следить за любыми вашими отзывами!
Вот уроды. У меня просто нет слов что бы вырозить свою злобу, когда в одиночную игру добавляют магазин за реал.
так не покупай, могу мод скинуть если ты на PC который выдает костюмы
И не собирался. Просто все эти магазины в игре глаз мозолят, к тому же это доп нагрузка на железо.
Но игра не совсем одиночная. Геймплей заточен конкретно под кооператив.
Впрочем, не вижу ничего плохого иметь магазин внутри игры. Глаз не мозолит. Ничем не мешает. На геймплей косметика никак не влияет. Просто не открываешь вкладку магазина и нет проблем. От того, что магазин будет, геймплей никак не изменится. Игра останется всё той же, какой была. А значит претензии к магазину гроша не стоят.
Как давно вас перевели на должность генерального директора Tencent? Любая фитча добавляемая в меню игры, является активным модулем, заходите вы туда или нет, но это несет нагрузку на ресурсы.
Уже и не знают что добавить в игру... Лучше бы работали над сюжетными дополнениями, в духе Bloody Ties.
Если эту валюту можно получить только задонатив, то лютый кал. Я даже отзыв изменю с положительного, на отрицательный. Если эту валюту можно будет получать за активности, то збсь.
Когда думал что падать этой игре ниже некуда, то снизу постучали
смысл от этих поинтов если костюмы можно через мод получить? бесплатно
Консольщики должны страдать )))
на консоли играть не удобно, лучше играть на пк так как на пк можно в игре очень много чего творить
Неудобно в 2023 году гнуть спину перед монитором, когда можно нормально играть, лёжа на диване.
я сижу 24/7 и спина не болит, и да некоторые консоль на пк подключают поэтому не все на диване сидят
За 24/7 у тебя спина наверное колесом)
зашкварились дальше некуда, поздравляю.
Вроде игра от первого лица? Или я что-то путаю?
Кто-то же покупает скины оперативников в кс и радуге
Ну и клоунада
Добавлять магазин шкур в одиночную игру от первого лица, где их никто, включая тебя, не сможет увидеть? Какое же дно. А мы еще гнали на убисофт.
эту игру ничего не спасет
У меня наоборот во вторую часть наиграно в несколько раз больше. Ибо вторая часть в разы лучше.
Вот так вот хоронят лучшую игру 2022 года?
Это точно не иа панорама?
И толпы лоханов побегут донатить в уже купленную игру..