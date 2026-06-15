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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 951 оценка

Dying Light 2: Reloaded Edition получил максимальную скидку 80% в Steam

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Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition в рамках акции посреди недели в Steam получил значительное снижение цены, достигающее 80%.

Reloaded Edition представляет собой расширенную версию Dying Light 2: Stay Human, включающую основноую игру и сюжетное дополнение Bloody Ties.

Дополнительный контент Bloody Ties является первым сюжетным дополнением для Dying Light 2: Stay Human и переносит игроков в арену «Carnage Hall» — своеобразный постапокалиптический колизей. По официальному описанию Techland, сюжет DLC сосредоточен вокруг участия главного героя Айдена в жестоких гладиаторских состязаниях, где участники сражаются за славу, признание и ценные награды. В процессе прохождения игроку предстоит подниматься по рангу бойцов, участвовать в испытаниях и раскрывать более глубокий заговор, связанный с властью и местью в пределах арены.

Techland отмечает, что Dying Light 2 продолжает активно поддерживаться обновлениями, включая улучшения боевой системы, кооперативных режимов и дополнительных активностей, что стало ключевой причиной повторных крупных скидок в рамках долгосрочного жизненного цикла игры.

Раздачи и скидки
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