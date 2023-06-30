Dying Light 2: Stay Human получила хотфикс 1.11.2 для ПК

Разработчики из польской студии Techland выпустили небольшое исправления для ПК-версии зомби-паркур-экшена Dying Light 2: Stay Human.
- Исправлены вылеты, связанные с инвентарем/тайником и трансмогрификации.
- Исправлены сбои, которые могли произойти во время загрузки карты.
- Временное решение для большинства пропавших предметов - игроки теперь могут найти их в своем тайнике.
Обратите внимание: с этим исправлением вы можете получить большинство недостающих предметов в своем тайнике, но чертежи для них пока нельзя использовать. Проблема находится в стадии расследования с намерением быть полностью решенным в течение следующей недели.
Все вышеперечисленные исправления будут доставлены игрокам на консолях в течение следующей недели.