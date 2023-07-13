Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
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Dying Light 2: Stay Human получила хотфикс 1.11.4 с исправлением нескольких ошибок и проблем

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monk70
Новости

Сегодня компания Techland выпустила обновление хотфкис 1.11.4 для ПК и консольных версий Dying Light 2, исправляющий некоторые ошибки п роблемы

  • Исправлена проблема с отсутствующим парапланом Chicken Wing из DLC Chicken Bundle.
  • Исправлена проблема с отсутствующим планом крафта PK арбалета и арбалетного болта после конвертации сохранения в NG+.
  • Исправлена проблема с летучими и слишком живучими в кооперативной игре.
  • Исправлена проблема с отсутствием на карте Нестабильных Тиранов.
  • Исправлена ошибка, из-за которой вирусы не появлялись во время эпизода «Добраться до дома Киллиана» в квесте «Стать сильнее».

Помимо упомянутых выше исправлений, также представлены несколько улучшений для Карт сообщества и Инструментов разработчика:

  • Исправлена проблема с отсутствием нескольких сюжетных целей.
  • Исправлена проблема с неработающими вызовами.
  • Исправлена проблема с отсутствующими сетками Dying Light 1.
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