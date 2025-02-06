Dying Light 2: Stay Human получила обновление 1.21, приуроченное к 10-летнему юбилею франшизы

Студия Techland объявила о выпуске обновления 1.21 для Dying Light 2: Stay Human, которое приурочено к 10-летнему юбилею франшизы и привносит в игру различные приятные бонусы, а так же улучшает баланс и исправляет ряд ошибок в игре.
Основные изменения
- Новая рамка для фоторежима в стиле 10-летнего юбилея;
- Новые контракты в Pilgrim Outpost;
- Tower Raid получил новый режим Quick с 4 этажами и сражением на крыше;
- Новые пополнения в оружейной Pilgrim Outpost.
Кооператив
- Исправлены электрические и огненные визуальные эффекты, видимые с точки зрения третьего лица;
- Улучшены визуальные эффекты эволюционирующих предметов при просмотре с точки зрения третьего лица.
Tower Raid
- Закрыты зазоры в выбранных областях;
- Исправлены мягкие замки на выбранных этажах;
- Исправлено случайное мерцание на выбранных этажах;
- Косметические изменения на выбранных этажах (очистка объектов, которые не должны быть видны, перекрытие);
- Исправлена проблема с исчезновением игроков кооператива в лифте;
- Исправлены мягкие замки, связанные с присоединением к кооперативу;
- Исправлен доступ к ящику через стену;
- Обновлена анимация нажатия кнопок этажей в лифте.
Геймплей
- Внесены изменения в пролог для улучшения его хода;
- Скорректирована сложность первой встречи GRE;
- Перебалансирован пролог, чтобы игроки чувствовали себя сильнее (дополнительные навыки и оружие);
- Исправлен отсутствующий маркер квеста для миссии «Кристально белый»;
- Исправлены проблемы с навыком Crowd Runner при использовании раскладки огнестрельного оружия (экипированное огнестрельное оружие должно быть убрано в кобуру, чтобы стрелять из него во время движения вперед);
- Полицейские машины теперь можно грабить;
- Столкновения между выжившими и зомби можно прервать ударом ноги;
- После броска оружия будет вытащено следующее экипированное (даже если оно не экипировано в первый слот).
Технические
- Исправлены проблемы со звуком, связанные с исчезновением звука;
- Исправлено размещение биомаркера на костюме Крампуса;
- Удалено всплывающее окно «Ограбление башни» после отмены любой миссии выжившего;
- Исправлено выравнивание лука и стрел;
- Исправлено размещение руки на лестнице при осмотре;
- Исправлена анимация после использования Afterboost, теперь оно работает правильно;
- Исправлено случайное смещение оружия Скорпиона;
- Более того, лук Funkadelic нельзя выбросить (и потерять);
- Исправлен элементарный визуальный эффект на Каме;
- Исправлен дождь внутри военных контейнеров;
- Исправлена анимация и звук после убийства самоубийцы выстрелом в голову;
- Отрегулирован визуальный эффект для эволюционирующих предметов;
- Отрегулировано освещение Gas Tank Biters в Режим разрешения;
- Исправлено несколько случайных сбоев.
Интерфейс
- Улучшены описания чертежей;
- Исправлены настройки видео Balanced и Resolution для отображения с правильным названием;
- Удалены видимые цели Open World при входе в метро.
Так же разработчики сообщили, что в феврале игра получит еще несколько обновлений: 19 февраля режим Tower Raid станет отдельным пунктом в меню игры, а в конце месяца игра получит новые наборы одежды и оружия.
тени от фонарика добавили как в дум 3? или так и остались силуэты убогие?
Нет и не добавят, движки разные и увы в Dying Light 2 если добавят динамические тени зависимые от изменяемого источника света то на их движке это будет такая адская нагрузка на видяху что ты играть не сможешь.
А в doom 3 и втором деус экс и в третьем воре тени были шикарны до сих пор помню как было здорово играть