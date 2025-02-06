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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 4 899 оценок

Dying Light 2: Stay Human получила обновление 1.21, приуроченное к 10-летнему юбилею франшизы

AceTheKing
Новости

Студия Techland объявила о выпуске обновления 1.21 для Dying Light 2: Stay Human, которое приурочено к 10-летнему юбилею франшизы и привносит в игру различные приятные бонусы, а так же улучшает баланс и исправляет ряд ошибок в игре.

Основные изменения

  • Новая рамка для фоторежима в стиле 10-летнего юбилея;
  • Новые контракты в Pilgrim Outpost;
  • Tower Raid получил новый режим Quick с 4 этажами и сражением на крыше;
  • Новые пополнения в оружейной Pilgrim Outpost.

Кооператив

  • Исправлены электрические и огненные визуальные эффекты, видимые с точки зрения третьего лица;
  • Улучшены визуальные эффекты эволюционирующих предметов при просмотре с точки зрения третьего лица.

Tower Raid

  • Закрыты зазоры в выбранных областях;
  • Исправлены мягкие замки на выбранных этажах;
  • Исправлено случайное мерцание на выбранных этажах;
  • Косметические изменения на выбранных этажах (очистка объектов, которые не должны быть видны, перекрытие);
  • Исправлена ​​проблема с исчезновением игроков кооператива в лифте;
  • Исправлены мягкие замки, связанные с присоединением к кооперативу;
  • Исправлен доступ к ящику через стену;
  • Обновлена ​​анимация нажатия кнопок этажей в лифте.

Геймплей

  • Внесены изменения в пролог для улучшения его хода;
  • Скорректирована сложность первой встречи GRE;
  • Перебалансирован пролог, чтобы игроки чувствовали себя сильнее (дополнительные навыки и оружие);
  • Исправлен отсутствующий маркер квеста для миссии «Кристально белый»;
  • Исправлены проблемы с навыком Crowd Runner при использовании раскладки огнестрельного оружия (экипированное огнестрельное оружие должно быть убрано в кобуру, чтобы стрелять из него во время движения вперед);
  • Полицейские машины теперь можно грабить;
  • Столкновения между выжившими и зомби можно прервать ударом ноги;
  • После броска оружия будет вытащено следующее экипированное (даже если оно не экипировано в первый слот).

Технические

  • Исправлены проблемы со звуком, связанные с исчезновением звука;
  • Исправлено размещение биомаркера на костюме Крампуса;
  • Удалено всплывающее окно «Ограбление башни» после отмены любой миссии выжившего;
  • Исправлено выравнивание лука и стрел;
  • Исправлено размещение руки на лестнице при осмотре;
  • Исправлена ​​анимация после использования Afterboost, теперь оно работает правильно;
  • Исправлено случайное смещение оружия Скорпиона;
  • Более того, лук Funkadelic нельзя выбросить (и потерять);
  • Исправлен элементарный визуальный эффект на Каме;
  • Исправлен дождь внутри военных контейнеров;
  • Исправлена ​​анимация и звук после убийства самоубийцы выстрелом в голову;
  • Отрегулирован визуальный эффект для эволюционирующих предметов;
  • Отрегулировано освещение Gas Tank Biters в Режим разрешения;
  • Исправлено несколько случайных сбоев.

Интерфейс

  • Улучшены описания чертежей;
  • Исправлены настройки видео Balanced и Resolution для отображения с правильным названием;
  • Удалены видимые цели Open World при входе в метро.

Так же разработчики сообщили, что в феврале игра получит еще несколько обновлений: 19 февраля режим Tower Raid станет отдельным пунктом в меню игры, а в конце месяца игра получит новые наборы одежды и оружия.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DopeyZeki

тени от фонарика добавили как в дум 3? или так и остались силуэты убогие?

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Destroited

Нет и не добавят, движки разные и увы в Dying Light 2 если добавят динамические тени зависимые от изменяемого источника света то на их движке это будет такая адская нагрузка на видяху что ты играть не сможешь.

А в doom 3 и втором деус экс и в третьем воре тени были шикарны до сих пор помню как было здорово играть

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