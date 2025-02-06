Dying Light 2: Stay Human получила обновление 1.21, приуроченное к 10-летнему юбилею франшизы

Студия Techland объявила о выпуске обновления 1.21 для Dying Light 2: Stay Human, которое приурочено к 10-летнему юбилею франшизы и привносит в игру различные приятные бонусы, а так же улучшает баланс и исправляет ряд ошибок в игре.

Основные изменения

Новая рамка для фоторежима в стиле 10-летнего юбилея;

Новые контракты в Pilgrim Outpost;

Tower Raid получил новый режим Quick с 4 этажами и сражением на крыше;

Новые пополнения в оружейной Pilgrim Outpost.

Кооператив

Исправлены электрические и огненные визуальные эффекты, видимые с точки зрения третьего лица;

Улучшены визуальные эффекты эволюционирующих предметов при просмотре с точки зрения третьего лица.

Tower Raid

Закрыты зазоры в выбранных областях;

Исправлены мягкие замки на выбранных этажах;

Исправлено случайное мерцание на выбранных этажах;

Косметические изменения на выбранных этажах (очистка объектов, которые не должны быть видны, перекрытие);

Исправлена ​​проблема с исчезновением игроков кооператива в лифте;

Исправлены мягкие замки, связанные с присоединением к кооперативу;

Исправлен доступ к ящику через стену;

Обновлена ​​анимация нажатия кнопок этажей в лифте.

Геймплей

Внесены изменения в пролог для улучшения его хода;

Скорректирована сложность первой встречи GRE;

Перебалансирован пролог, чтобы игроки чувствовали себя сильнее (дополнительные навыки и оружие);

Исправлен отсутствующий маркер квеста для миссии «Кристально белый»;

Исправлены проблемы с навыком Crowd Runner при использовании раскладки огнестрельного оружия (экипированное огнестрельное оружие должно быть убрано в кобуру, чтобы стрелять из него во время движения вперед);

Полицейские машины теперь можно грабить;

Столкновения между выжившими и зомби можно прервать ударом ноги;

После броска оружия будет вытащено следующее экипированное (даже если оно не экипировано в первый слот).

Технические

Исправлены проблемы со звуком, связанные с исчезновением звука;

Исправлено размещение биомаркера на костюме Крампуса;

Удалено всплывающее окно «Ограбление башни» после отмены любой миссии выжившего;

Исправлено выравнивание лука и стрел;

Исправлено размещение руки на лестнице при осмотре;

Исправлена ​​анимация после использования Afterboost, теперь оно работает правильно;

Исправлено случайное смещение оружия Скорпиона;

Более того, лук Funkadelic нельзя выбросить (и потерять);

Исправлен элементарный визуальный эффект на Каме;

Исправлен дождь внутри военных контейнеров;

Исправлена ​​анимация и звук после убийства самоубийцы выстрелом в голову;

Отрегулирован визуальный эффект для эволюционирующих предметов;

Отрегулировано освещение Gas Tank Biters в Режим разрешения;

Исправлено несколько случайных сбоев.

Интерфейс

Улучшены описания чертежей;

Исправлены настройки видео Balanced и Resolution для отображения с правильным названием;

Удалены видимые цели Open World при входе в метро.

Так же разработчики сообщили, что в феврале игра получит еще несколько обновлений: 19 февраля режим Tower Raid станет отдельным пунктом в меню игры, а в конце месяца игра получит новые наборы одежды и оружия.