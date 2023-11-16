Dying Light 2: Stay Human получила патч 1.13.1

Techland выпустила обновление 1.13.1 для Dying Light 2, которое содержит различные исправления.
Примечания к патчу:
- Исправлено несколько сбоев на платформах Playstation и XBOX
- исправлено несколько сценариев, в которых кооперативные игры не могли соединиться друг с другом
- добавлены варианты LOD (уровня расстояния) к недавно добавленным моделям карт сообщества.
- исправлен сбой при запуске испытания на карте Run Boy Run Community.
- исправлена конкретная проблема с недоступным контентом Bloody Ties после загрузки игры.
- исправлена проблема с зависанием игры и возможным сбоем игры
- исправлен конкретный сбой после загрузки файла сохранения
- исправлен конкретный сбой после попытки присоединиться к другому игроку в сеансе COOP
- исправлено соединение и проблемы с приглашением между платформами STEAM и EPIC.
- исправлена ошибка, из-за которой игрок мог убить GRE Aberration одним ударом во время анимации появления.
- исправлена ошибка, из-за которой крикетная бита, молоток-скребок или пират не отображались в колесе оружия пользователя, что делало испытания невозможными для завершения.
- исправлена проблема с игроком, который не получал никакого урона от большинства врагов при ношении экипировки 9-го уровня с активированным усилителем стойкости.
- добавлены изменения в балансе выносливости зомби, чтобы упростить выполнение добивающих ударов по ним.
- уменьшено количество LP для GRE Aberrations до 1000LP.
Еще бы добавили возможность отключить всякое "пукающее" дерьмо и другой новый скам из последних обновлений.
Там можно выбрать это, просто не включаешь события и всё
Это только события не будут работать. А "пукающие" враги будут. Крикуны днем будут. Всякие электрические и токсичные зомби будут. Враги с модифицированным оружием будут. Не знаю как других, лично меня это выбивает из погружения.
Аааа. Ну удали игру🤣🤣
Я вот не понял, они в стиме поудаляли херовые отзывы?
Там уж точно не было такого рейтинга месяц назад
Каеф