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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 3 178 оценок

Dying Light 2: Stay Human получила патч 1.13.1

monk70
Новости

Techland выпустила обновление 1.13.1 для Dying Light 2, которое содержит различные исправления.

Примечания к патчу:

  • Исправлено несколько сбоев на платформах Playstation и XBOX
  • исправлено несколько сценариев, в которых кооперативные игры не могли соединиться друг с другом
  • добавлены варианты LOD (уровня расстояния) к недавно добавленным моделям карт сообщества.
  • исправлен сбой при запуске испытания на карте Run Boy Run Community.
  • исправлена конкретная проблема с недоступным контентом Bloody Ties после загрузки игры.
  • исправлена проблема с зависанием игры и возможным сбоем игры
  • исправлен конкретный сбой после загрузки файла сохранения
  • исправлен конкретный сбой после попытки присоединиться к другому игроку в сеансе COOP
  • исправлено соединение и проблемы с приглашением между платформами STEAM и EPIC.
  • исправлена ошибка, из-за которой игрок мог убить GRE Aberration одним ударом во время анимации появления.
  • исправлена ошибка, из-за которой крикетная бита, молоток-скребок или пират не отображались в колесе оружия пользователя, что делало испытания невозможными для завершения.
  • исправлена проблема с игроком, который не получал никакого урона от большинства врагов при ношении экипировки 9-го уровня с активированным усилителем стойкости.
  • добавлены изменения в балансе выносливости зомби, чтобы упростить выполнение добивающих ударов по ним.
  • уменьшено количество LP для GRE Aberrations до 1000LP.
14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Combine-47

Еще бы добавили возможность отключить всякое "пукающее" дерьмо и другой новый скам из последних обновлений.

1
MeduzaRUS

Там можно выбрать это, просто не включаешь события и всё

0
Combine-47 MeduzaRUS

Это только события не будут работать. А "пукающие" враги будут. Крикуны днем будут. Всякие электрические и токсичные зомби будут. Враги с модифицированным оружием будут. Не знаю как других, лично меня это выбивает из погружения.

0
MeduzaRUS Combine-47

Аааа. Ну удали игру🤣🤣

0
serjik0505

Я вот не понял, они в стиме поудаляли херовые отзывы?
Там уж точно не было такого рейтинга месяц назад

0
MeduzaRUS

Каеф

-1