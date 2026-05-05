Dying Light 2: Stay Human получила патч c необходимыми исправлениями

Dying Light 2: Stay Human получила новый патч, хотфикс 1.27.4. Techland выпустила его 5 мая, сосредоточившись на исправлении нескольких существенных проблем, о которых сообщали игроки.
Обновление исправляет, среди прочего, ошибку, из-за которой персонажи проваливались сквозь объекты окружающей среды после отдыха в некоторых убежищах Ночных Бегунов. Это один из самых раздражающих багов, напрямую влияющих на исследование мира.
Также исправлена проблема, блокирующая доступ к магазину для некоторых пользователей, что фактически не позволяло им использовать дополнительный контент. Разработчики также исправили квесты, связанные со стаей Ночных Волков — ранее некоторые задания не отображались корректно после выполнения предыдущих испытаний в Рейдах Башни.
Это исправление не добавляет нового контента, а сосредоточено на повышении стабильности и улучшении игрового процесса. Это ещё один пример постоянной поддержки игры, которая продолжает получать регулярные обновления.
