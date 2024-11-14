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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 4 624 оценки

Dying Light 2: Stay Human получит обновление с поддержкой PlayStation 5 Pro

monk70
Новости

Techland сообщила, что 19 ноября Dying Light 2: Stay Human поступит в каталог игр PlayStation Plus Extra и Premium. Вместе с этим игра получит эксклюзивные улучшения для всех четырех графических режимов на PlayStation 5 Pro.

Улучшенные графические настройки:

  • Сбалансированный — масштабирование 4K при 60 FPS. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1512p), улучшенным глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана и качеством подповерхностного рассеивания.
  • Разрешение — исходное 4K при 30 FPS. Теперь с улучшенными контактными тенями, глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана и качеством подповерхностного рассеивания.
  • Производительность — масштабирование 4K с VRR до 120 FPS. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1440p), улучшенными контактными тенями, глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана, точечными тенями, качеством подповерхностного рассеивания и качеством тумана.
  • Качество — масштабирование 4K при 30 FPS с трассировкой лучей. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1440p), улучшенными контактными тенями, глобальным освещением и качеством подповерхностного рассеивания.
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