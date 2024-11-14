Dying Light 2: Stay Human получит обновление с поддержкой PlayStation 5 Pro

Techland сообщила, что 19 ноября Dying Light 2: Stay Human поступит в каталог игр PlayStation Plus Extra и Premium. Вместе с этим игра получит эксклюзивные улучшения для всех четырех графических режимов на PlayStation 5 Pro.
Улучшенные графические настройки:
- Сбалансированный — масштабирование 4K при 60 FPS. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1512p), улучшенным глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана и качеством подповерхностного рассеивания.
- Разрешение — исходное 4K при 30 FPS. Теперь с улучшенными контактными тенями, глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана и качеством подповерхностного рассеивания.
- Производительность — масштабирование 4K с VRR до 120 FPS. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1440p), улучшенными контактными тенями, глобальным освещением, отражениями в пространстве экрана, точечными тенями, качеством подповерхностного рассеивания и качеством тумана.
- Качество — масштабирование 4K при 30 FPS с трассировкой лучей. Теперь с увеличенным базовым разрешением (1440p), улучшенными контактными тенями, глобальным освещением и качеством подповерхностного рассеивания.