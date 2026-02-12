Dying Light отмечает 50 миллионов игроков новым контентом и событием "Вспышка заражения"

Компания Techland сегодня объявила о важном достижении для серии Dying Light: за 11 лет количество игроков достигло впечатляющих 50 миллионов. Это на пять миллионов больше, чем в предыдущем анонсе, сделанном около года назад, что дает представление о том, насколько хорошо продавалась Dying Light: The Beast.

В честь этого события и годовщины Techland представила обновления контента для Dying Light (2015) и Dying Light 2: Stay Human (2022), включая совершенно новое событие «Вспышка заражения» для последней игры.

В графике, опубликованном Techland, подтверждено, что за эти годы 50 миллионов игроков Dying Light уничтожили более 30 миллиардов зомби. Было выполнено более 1,2 миллиарда заданий, а внутриигровая валюта достигла колоссальных 28,3 триллионов. Это касается Dying Light, Dying Light 2: Stay Human и Dying Light: The Beast.

В честь этого знаменательного события Techland готовит серию обновлений и специальных мероприятий. В новом пресс-релизе команда написала:

В честь 11-летия зомби-апокалипсиса, выживания и паркура Techland подтвердила свою приверженность франшизе серией обновлений, праздничных мероприятий и распродаж, чтобы ещ` больше укрепить репутацию этой невероятно успешной истории.

Эти события будут проходить в форме внутриигровых мероприятий в оригинальной Dying Light и её продолжении Dying Light 2: Stay Human и предложат новые способы насладиться захватывающим постапокалиптическим миром, захваченным полчищами зомби.

Было подчёркнуто, что два популярных события вернутся в Dying Light 2015 года, а Dying Light 2 получит нечто совершенно новое. В новой игре появится трёхнедельное событие под названием «Вспышка заражения», в ходе которого огромное количество заражённых наводнит Вилледор, заставляя игрока сохранять контроль над городом, пытаясь захватить его.

За участие в событии можно будет разблокировать скин, который (по иронии судьбы) превратит Эйдана в Кайла Крейна из прошлогодней Dying Light: The Beast. Что касается платного контента, команда Techland также выпустила набор «Чёрная рука» — привлекательный пакет, добавляющий стильный, загадочный скин (с дополнительными задачами), элегантную катану, скин для пистолета, брелок и новый косметический предмет для дельтаплана.

Игрокам предстоит защищать город Вилледор в течение трёх недель, участвуя в глобальных усилиях по обеспечению безопасности региона от заражённых. Условия будут более суровыми, а заражённые враги — более опасными, чем когда-либо прежде, причём специально для этого события будут добавлены два «экспериментальных варианта».

В дополнение ко всему этому появятся дополнительные задания в аванпосте «Умирающий свет», специальные украшения к Лунному Новому году и новые коллекционные предметы, которые раскрывают предысторию и лор, раскрывая части более масштабного повествования.