Фанат Dying Light 2 представил неофициальный 231-страничный документ с описанием вырезанного контента

Недавно один из начинающих авторов в сообществе Dying Light 2 подумал, что было бы полезно собрать все кусочки вырезанного из игры контента в один гигантский список. В итоге получился 231-страничный документ, включающий в себя все: вырезанные фракции, квесты, диалоги, регионы, оружие и все остальное, что только можно придумать.
Но это еще не все — документ потрясающе оформлен. Он стилизован, снабжен всевозможными изображениями, шрифтами и хорошо написан. Он был составлен пользователем по имени Sneed и это великолепная работа.
Самое время устроиться с большой кружкой чая и скачать "Неофициальный документ по вырезанному контенту Dying Light 2" на свой телефон или верную электронную читалку. Это монументальное чтение, которое является настолько полным документом, на какой только можно надеяться, и содержит ранее невиданную информацию, касающуюся практически всех аспектов игры Dying Light 2, которая вышла в феврале 2022 года.
Изучая этот документ, вы узнаете, что целые фракции были вычеркнуты из открытого мира зомби-эпопеи компании Techland. Целые квестовые линии были вычеркнуты из финальной версии, а целые регионы просто вырезаны из основной массы того, что в итоге было выпущено.
Многие фанаты были разочарованы Dying Light 2, поскольку она стала шагом назад по сравнению с первой игрой, вышедшей в 2015 году.
Толку себя дразнить? Дедлайны губят игры.
Да,вторая часть по многим аспектам получилась хуже первой,прошёл - совсем не зацепило,не впечатлило.
А мне норм зашло.
Как не странно, я начал играть но не прошёл до конца, очень огорчило то что убрали стрелковое оружие, ладно бог с ним всё стрелковое но что бы получить лук, танцы с бубном, печально всё это.
Иии?.. Зачем это читать? Вырезали и вырезали, какая теперь уже разница.
Просто для тех кто в будущем будет планировать покупать от этой студии игры, будут знать что они балаболы и никогда не сделают того что обещали. Возможно кто то и сделает выводы. Но хомяков развелось слишком много.
А вы играете в игры не для «хомяков»?) ну ка интересно что же по вашему стоит внимания?)
Одно дело, если кто нибудь хоть часть восстановил в будущем, другое тупо звиздеть как они и раздражать.
Причем тут это? Одно дело говорить что "в нашей игре будет столько всего, ого", другое дело вырезать или вовсе не делать того что наговорили. Если бы игры выпускали молча, без балабольства, это ладно, другое дело когда игру облизывают и в открытую врут насчет того, чего в игре нет. Пример с киберпанком нагляден.
Хотя да, в одном ты прав, современные игры лучше вообще не покупать.
А ещё кстати фракции вырезали
Да почти в любой игре есть такой список ,местами даже больше. И надо учитывать проблемы при разработке дл2 после ухода Авелона и последующей переделки почти всех аспектов игры .
Мне понравились обе части . Первая была крута , паркур, зомби , сюжет . Вторая тоже хороша , прошёл два раза, проблем с производительностью не было, вылетов тоже , вышла не сырой , играл на пк , потом после переезда прошёл на соньке , на соньке ужасная раскладка на джостике , но привыкнуть можно .Локация больше , город достаточно большой хоть и разделен на две части , но пройти можно из одной части в другую без загрузочного экрана и в нем было интересно! Ночные погони дают тот де адреналин , исследовать дома и находить лут тоже интересно, телефоны стационарные с последними сообщениями давно усопших людей слушать тоже было интересно, паркур достойный , убрали имбовую кошку и это плюс .концовка в игре и с финалом твоих решений конечно не то , что обещали , но все равно ты решал каким он станет . По моему мнению обе части достойны .
ну естественно всё вырезанное это бабки - они их лучше себе по карманам рассуют, чем будут вкладывать в игру
Три раза прошёл со всеми патчами.особенно последний ,они там конкретную расчеленёнку сделали даже теперь мозг у трупаков видно.