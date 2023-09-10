Фанат Dying Light 2 представил неофициальный 231-страничный документ с описанием вырезанного контента ©

Недавно один из начинающих авторов в сообществе Dying Light 2 подумал, что было бы полезно собрать все кусочки вырезанного из игры контента в один гигантский список. В итоге получился 231-страничный документ, включающий в себя все: вырезанные фракции, квесты, диалоги, регионы, оружие и все остальное, что только можно придумать.

Но это еще не все — документ потрясающе оформлен. Он стилизован, снабжен всевозможными изображениями, шрифтами и хорошо написан. Он был составлен пользователем по имени Sneed и это великолепная работа.

Самое время устроиться с большой кружкой чая и скачать "Неофициальный документ по вырезанному контенту Dying Light 2" на свой телефон или верную электронную читалку. Это монументальное чтение, которое является настолько полным документом, на какой только можно надеяться, и содержит ранее невиданную информацию, касающуюся практически всех аспектов игры Dying Light 2, которая вышла в феврале 2022 года.

Изучая этот документ, вы узнаете, что целые фракции были вычеркнуты из открытого мира зомби-эпопеи компании Techland. Целые квестовые линии были вычеркнуты из финальной версии, а целые регионы просто вырезаны из основной массы того, что в итоге было выпущено.

Многие фанаты были разочарованы Dying Light 2, поскольку она стала шагом назад по сравнению с первой игрой, вышедшей в 2015 году.