Хотфикс 1.29.3 для Dying Light 2 исправил баг с потерей платных вещей и добавил подарок для игроков

Разработчики из Techland представили технический патч 1.29.3 для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. На текущий момент обновление уже вышло на PlayStation, в то время как владельцам ПК и консолей Xbox придется подождать релиза еще некоторое время. Свежий хотфикс призван оптимизировать пользовательский интерфейс, а также устранить критические баги, ломающие внутриигровую экономику.

Ключевым нововведением стало появление жесткого запрета на продажу премиального снаряжения обычным торговцам. Раньше пользователи могли по ошибке продать ценные вещи из платных наборов, приобретенных за реальные деньги, но теперь разработчики полностью исключили такую возможность. Кроме того, апдейт улучшил общую стабильность и плавность работы внутриигрового магазина.

Вдобавок к техническим правкам авторы приготовили подарок для всего игрового сообщества — бесплатный меч Гладиус (Gladius). Чтобы пополнить свой арсенал этим холодным оружием, достаточно установить последнюю версию обновления, зайти в магазин игры и бесплатно забрать предмет.