Игроки Dying Light 2 активно работают над переработкой игры с целью вернуть большинство вырезанного контента

Игроки Dying Light 2 активно работают над масштабным проектом, целью которого является восстановление вырезанного контента и улучшение игры до версии, представленной на E3 2019. Благодаря поддержке моддинга со стороны Techland, игроки надеются, что их модификации смогут стать доступными даже на консолях.

Проект, известный как E3 Definitive Mod, обещает существенные изменения: переработка игрового интерфейса, возвращение оригинальных моделей персонажей и зараженных, а также улучшение анимаций и механик игры. Например, UI в игре будет ближе к тому, что демонстрировалось на E3 2019, включая индикаторы выносливости и здоровья. Также игроки смогут заметить изменения в отображении времени суток и в реакциях зараженных на свет в «Темных зонах».

Изменения затронут и дизайн главного героя — биомаркер станет ближе к первоначальному концепту, а крюк-кошка будет заметно закреплена на его поясе. Дополнительно добавят новые анимации, включая использование предметов и атаки холодным оружием, что сделает геймплей более динамичным и близким к оригинальной игре 2015 года.

В будущем планируется переработка города Вилледор, обновление инфраструктуры и поездов, а также возвращение вырезанного района Elysium через проект Project Renaissance. Это даст возможность игрокам исследовать новые зоны, не доступные в финальной версии игры.

Компания Techland постепенно завершает официальную поддержку Dying Light 2 и сосредоточится на других проектах, таких как спин-офф The Beast и будущие игры по вселенной Dying Light.