Intel демонстрирует возможности интегрированной графики процессора Meteor Lake с технологией XeSS в Dying Light 2

Intel Meteor Lake - первый процессор, выпущенный под новым брендом компании “Core Ultra”. Это изменение фирменного названия свидетельствует о переходе Intel от монолитных процессоров к будущему на основе плиток, где Intel использует свои новейшие технологии литографии и межсоединений для обеспечения высочайшей производительности.

Meteor Lake не будет выпущен для настольных ПК, но Intel продемонстрировала впечатляющий уровень производительности своих новых мобильных процессоров в видео, где подчеркивается производительность их новых процессоров Core Ultra серии 100. В этой демонстрации заметна графическая производительность ноутбуков на Meteor Lake и преимущества технологии масштабирования XeSS AI.

Технология Intel XeSS позволяет Intel увеличить производительность Dying Light 2 в большинстве случаев на 60-70%. Этот прирост производительности достигается за счет использования XeSS для масштабирования Dying Light 2 с 720p до 1080p. Обратите внимание, что потребление энергии при использовании XeSS не увеличивается. Это отличная новость для Intel, учитывая их ориентацию на ноутбуки с Meteor Lake.

Intel утверждает, что в Meteor Lake производительность на ватт увеличилась в 2 раза по сравнению с их процессорами IGPU последнего поколения. Это было достигнуто за счет использования новой графической плитки Xe, которая обладает большим количеством дополнительных аппаратных возможностей. Это включает в себя увеличение в 2 раза геометрических конвейеров, большее количество сэмплеров, больше векторных движков и больше пиксельных бэкендов. Новый графический компонент Meteor Lake также оснащен блоками трассировки лучей, первыми интегрированными графическими решениями Intel.

Приятно видеть, что Intel предлагает интегрированные графические решения, способные воспроизводить современные компьютерные игры. Да, это графическое решение остается слабым по сравнению с дискретными графическими процессорами. Несмотря на это, это представляет собой огромный шаг вперед для Intel и ставит компанию в конкурентную позицию с AMD, когда дело доходит до графики с низким энергопотреблением.