Катана Мишон и Люсиль: Раскрыты детали кроссовера "Ходячих мертвецов" и Dying Light 2 ©

Благодаря кроссоверу между The Walking Dead и Dying Light 2 в игре на выживание появятся несколько предметов из сериала. Впрочем, то, о чем должны были рассказать в предстоящие дни, в итоге было выложено в Discord раньше времени. Все было подтверждено на одном изображении, опубликованном компанией.

В Dying Light 2 появится набор снаряжения, вдохновленный главными героями экранизации. В число новинок войдет бейсбольная бита (Люсиль) и нож Нигана, катана Мишонн и арбалет Дэрила. А также будет добавлен костюм Рика Граймса.

По всей видимости, публикация изображения произошла по ошибке. Компания Techland опубликовала в Twitter только превью без подробностей. В общем, это было либо специально для членов Discord, либо кто-то поторопился и показал фото, не сообщив об этом тем, кто занимается рассылкой.

Так или иначе, игроки Dying Light 2 теперь осведомлены о том, что их ждет в пакете предметов The Walking Dead. Дата релиза кроссовера пока не объявлена студией.