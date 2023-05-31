Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
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Коллекционное событие в честь празднования 10-летия Call of Juarez: Gunslinger уже стартовало в Dying Light 2

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Новости

Ранее анонсированный коллекционный ивент наконец-то добрался до зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. Для тех, кто еще не в курсе, данное событие проводится в честь 10-летнего юбилея легендарного вестерн-шутера от первого лица Call of Juarez: Gunslinger. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до седьмого июня владельцы Dying Light 2 могут присоединиться к празднованию совершенно бесплатно.

Во время ивента нам доступны разнообразные испытания, связанные с уничтожением зомби: устраняйте их выстрелом в голову, подрывайте толпы динамитом и так далее. В качестве награды игроки получат брелок в виде Рэя МакКола, охотничий нож, 15 динамитов и 25 пилигрим-токенов.

Помимо всего прочего прямо сейчас можно приобрести специальный набор Gunslinger Bundle, стоимостью 7 долларов. Он содержит в себе костюм самого Сайласа Гривза, параплан, а также чертеж для динамита и облик на нож.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
StingerV

Дичь какая то

2
den2net

Ну и где эти пушки лутать, все вагоны

0