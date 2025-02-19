Кооперативный режим Dying Light 2 Tower Raid Roguelite уже доступен на постоянной основе

Techland объявила, что с сегодняшнего дня кооперативный режим Tower Raid roguelite, который тестировался с середины 2024 года, теперь доступен полностью в Dying Light 2: Stay Human.

В Tower Raid игроки Dying Light 2 не будут играть за обычного главного героя игры, Эйдена Колдуэлла. Вместо этого они будут выбирать из четырех разных персонажей, каждый из которых принадлежит к определенному архетипу класса: Танк, Драчун, Рейнджер или Специалист. Каждый из них обладает своим собственным уникальным набором навыков. Игроки, которые действительно хотят испытать себя, могут выбрать отряд меньше четырех человек или даже сыграть в одиночку, если они хотят испытать себя против зомби.

Доступны три режима сложности: Быстрый, Нормальный и Элитный. Этот выбор влияет на продолжительность сеанса. Каждый забег представляет собой новое сочетание этажей и испытаний, что обеспечивает динамичный опыт при каждой попытке восхождения на Башню.

Разработчики также вводят новую систему прогресса, которая была разработана для поощрения упорства во время забегов. С каждой неудачей игроки открывают новые навыки и снаряжение, чтобы повысить свои шансы на сложном забеге. В центре Tower Raid игроки также найдут Солу, торговца, предлагающего уникальные награды, такие как Office Day Outfit, Kuai Dagger и Silenced Pistol.

Хотя это полный релиз Tower Raid в Dying Light 2: Stay Human, Techland заявила, что активно ищет отзывы игроков через официальные каналы франшизы в социальных сетях, сообщества Discord и Reddit для дальнейшего совершенствования игрового процесса. Кроме того, через несколько дней будет опубликован специальный опрос, чтобы собрать дополнительные идеи от игроков.

Разработчик все еще имеет большие планы по обновлению этой игры, несмотря на объявленное летнее окно запуска спин-оффа Dying Light: The Beast. В течение 2025 года Dying Light 2 получит улучшения кооперативного геймплея и подбора игроков, улучшения поддержки карты сообщества, новых персонажей для Tower Raid, новое огнестрельное и холодное оружие, новый класс оружия, дальнейшие улучшения Prologue и графические/технические улучшения.