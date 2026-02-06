Крис Авеллон: "В Dying Light 2 не было ни одного из моих проектов; я больше не стану работать с Techland"

Помните, как известный игровой сценарист и дизайнер Крис Авеллон стоял на сцене презентации Xbox на E3 2018, чтобы представить Dying Light 2 и её систему выбора и последствий? Это был главный способ, которым разработчик Techland обозначил переход от жанра экшен-приключения первой игры к жанру экшен-RPG. Авеллон известен тем, что написал и/или разработал одни из лучших западных RPG, включая Fallout 2, Planescape: Torment, Icewind Dale, Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Tyranny и Torment: Tides of Numenera.

Целью было создание сюжетной песочницы, которая осмысленно реагировала бы на выбор игрока. Однако конечный результат в этом отношении оказался не очень хорошим, и Techland вернулась к линейной, не-RPG структуре в своей более поздней игре Dying Light: The Beast.

В интервью, опубликованном на сайте 80 Level, Авеллон заявил, что ни один из его проектов не вошёл в финальную версию Dying Light 2. После критики постоянно меняющегося лора игры и того факта, что идеи принимались только от определённых разработчиков, он добавил, что больше не будет работать с Techland.

Мне нравится создавать интерактивные элементы в персонажах, фракциях, компаньонах, локациях и всём, что позволяет игроку влиять на мир. Поэтому лор предполагал создание фракций, которые могли бы меняться со временем, иметь разные цели, разные подходы к теме «выживания», а сеттинг был разработан таким образом, чтобы в игре появлялись новые фракции и враги в зависимости от действий игрока.



Тем не менее, ни один из этих проектов не попал в игру. Я помню, как делал несколько вариантов разветвлённого, интерактивного сюжета, но ни один из них не прижился, и стало очевидно, что если идея не исходит от определённых разработчиков, она не получит развития». По иронии судьбы, некоторые из тех же ведущих сценаристов выражали схожее разочарование в попытках создать лор и сюжет, до такой степени, что по крайней мере один из них отказался от главной роли на более поздних этапах (это произошло после моего ухода). Процесс создания лора также осложнялся тем, что существовала постоянная очередь сценаристов, которые, казалось, приходили к проекту и исчезали. Хотя я продержался дольше всех, это затрудняло поддержание последовательного лора и тона.



В Techland и команде Dying Light 2 работали отличные разработчики, с некоторыми из которых я сотрудничал в более поздних проектах, а другие до сих пор остаются друзьями. Тем не менее, из-за упомянутых трудностей я бы больше не стал работать с Techland.

Возможно, тот факт, что Techland была среди студий, быстро разорвавших связи с Авеллоном, когда его обвинили в неправомерном поведении и сексуальных домогательствах, всё ещё не является для него незначительным. Примерно три года спустя обвинения в сексуальных домогательствах против Авеллона были отозваны.

В настоящее время сценарист и дизайнер игр очень занят четырьмя различными проектами, хотя главным из них является мрачная фэнтезийная RPG, разрабатываемая в Republic Games. Авеллон добавляет, что, пожалуй, это проект, над которым ему больше всего нравилось работать, а это о многом говорит, учитывая его послужной список.