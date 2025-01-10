Новый мод для Dying Light 2 восстанавливает контент из демо на E3 2019

Команда моддеров Long Jump Collective выпустил демо для своего проекта, который пытается восстановить контент из демо Dying Light 2 на E3 2019. Используя этот мод, вы наконец-то сможете попробовать демо E3 2019, что многим понравится.

По словам команды моддеров, этот мод вносит большие изменения в графику и постобработку, игровой процесс и погоду. Он также включает UI/UX, модели NPC, паркур и текстуры, которые присутствовали в демо E3 2019.

Обратите внимание, что эта демоверсия не включает в себя правки карты, сюжет или элементы лора. Однако команда моддеров заявила, что эти функции все еще находятся в стадии интенсивной разработки. Таким образом, однажды мы можем получить окончательное демо E3 2019, полное сюжета и элементов истории.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Обратите внимание, что этот мод совместим только с версией игры на DX11. Он не будет работать с DX12 и трассировкой лучей. Поэтому обязательно установите API на DX11 и отключите AsyncCompute.