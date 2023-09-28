на главную
об игре
Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
8.1 2 983 оценки

Новый ролик Dying Light 2 посвятили будущим обновлениям: первый взгляд на огнестрел, рейд и многое другое

©
butcher69
Новости

В новом трейлере "дорожной карты" Dying Light 2 представлены ожидаемые обновления. Игроков ожидают новые миссии и задания, включая кооперативные миссии, рейд на башню, переигрываемые аномалии GRE, а также возвращение персонажей Толги и Фатина.

В дополнение к этому, в обновлениях будут введены новые игровые механики, такие как казни и финишеры, а также режим с кошмарной сложностью, новые варианты врагов и обещанное огнестрельное оружие.

В будущем также ожидаются события, связанные с Хэллоуином и зимними праздниками, новые косметические предметы и настройки, улучшения графики и изменения, направленные на повышение качества игрового опыта, а также многое другое.

15
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Omnia Smirnow

Толга и Фатим выжили?!

5
Belyashpro

Ну в первой части они были живы всегда

1
Omnia Smirnow Belyashpro

Просто в последнем квесте было не понятно, они пробурили стену и их придавило, или же он выбрались.

0
СнопакДоминатор

Игра уже пройдена 3 раза, а они только сейчас огнестрел добавят. Поезд ушёл.

2
Omnia Smirnow

Пройди ещё 3 раза.

1
СнопакДоминатор Omnia Smirnow

Та не мама, я

-1
Omnia Smirnow СнопакДоминатор

? Руки ноги ?

0
SoRaS3

Траблы с тенями порешали?

0
saa0891

Спустя год они реально многие косяки исправили и добавили то что было в первой начиная с крафта оружия и заканчивая легендарной веткой навыков,вот теперь и огнестрел наконец таки появится,не понятно почему они на релизе всё это не сделали,тогда бы и игру не пинали,я сам не релизе был сильно разочарован а вот сейчас прошёл уже с удовольствием,больше всего конечно мне не хватало крафта оружия,при чём рецептов они добавили очень много,более того их ещё можно улучшать.

0
CAT987g

В смысле в этой игре не было огнестрела? сама суть игры про зомби красиво в них стрелять...в открытом мире...бред не вводить огнестрел в такие игры..

0
saa0891

Огнестрел тут имеет специфическое применение потому зомбы реагируют на любой звук и сразу сбегаются толпы бешеных зомбей.

0
CAT987g saa0891

Так это в любой игре про зомби, стрельнешь и толпа бежит, но сам факт приятного отстреливания этой толпы в головы или по ногам..и в первой оно было но после достижения определенного уровня.

0
Light_Horizon

Интересно, можно ли будет целиться от мушки или только от плеча?

0
Dakini

Огнестрел добавят, гамму желтую уберут и пожалуй я начну проходить. Хотя остров мертвых 2 на голову выше этой игры по всем пунктам.

-5
Hitrus6

Смешно, хотелось бы увидить эти пункты.

2