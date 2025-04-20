Обновление 1.22 для Dying Light 2: Stay Human внесло улучшения для кооператива и Tower Raid

Студия Techland выпустила обновление 1.22 для Dying Light 2: Stay Human, в котором сделан акцент на развитие кооперативного режима и совершенствование рейда Башни (Tower Raid). Этот апдейт стал очередным шагом в эволюции игры, продолжая удовлетворять интересы как новых, так и давних поклонников.

Главным нововведением стали 27 видов нового оружия, доступных в Tower Raid. Это разнообразие позволяет игрокам экспериментировать с боевыми стилями, учитывая уникальные свойства каждого типа вооружения. Кроме того, режим получил массу новых наград — от улучшенных предметов до эксклюзивных косметических элементов. Одной из самых ожидаемых новинок стала экипировка Breach — первый наряд из новой серии снаряжения, предназначенной для рейдов.

Также Techland обновила систему получения наград: теперь они доступны в любое время, а переработанный интерфейс позволяет легко отслеживать уже разблокированные предметы. Это избавляет от путаницы и делает прогресс более наглядным.

Немалое внимание уделено кооперативному режиму. Разработчики устранили целый ряд проблем с производительностью и откликом, улучшили взаимодействие игроков и снова переработали элементы интерфейса.

Помимо этого, на ПК появилась Visual Mods Tool — инструмент для кастомизации графики, который служит подготовкой к будущей официальной поддержке модов.