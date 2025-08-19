Обновления, бесплатные выходные и другое - Techland поделилась новостями по франшизе Dying Light

Techland сегодня анонсировала множество мероприятий по всей франшизе, начиная с патча для Dying Light 2: Stay Human, который адаптирует движения к оригинальной Dying Light. Далее следуют бесплатные выходные для оригинальной игры, технические обновления и эксклюзивные возможности тестирования предстоящей игры The Beast.

Поклонники Dying Light 2: Stay Human получат обновление движений в Вилледоре. Новый патч, связанный с выносливостью, влияет на систему паркура. Основываясь на отзывах сообщества, разработчики адаптировали игровой процесс ближе к оригиналу, поскольку выносливость больше не расходуется на обычные движения паркура. Это обеспечивает более плавное прохождение уровней.

Прежде чем отправиться в Кастор Вудс, вы можете вернуться туда, где всё начиналось. Оригинальная игра Dying Ligh доступна бесплатно с 21 по 25 августа (в Steam).

Директор по франшизе Dying Light Таймон Смектала сказал:

Этим летом мы хотим отпраздновать весь мир Dying Light вместе с нашим замечательным сообществом. Делаете ли вы первые шаги в Харране, исследуете ли новые возможности в Вилледоре или впервые видите Зверя, мы усердно работаем над развитием и расширением этой вселенной.