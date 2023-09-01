Объявлено о сотрудничестве World of Darkness с Techland и Penny Arcade

Объявлено о новых коллаборациях World of Darkness. Мрачная фантастическая вселенная в стиле готик-панк продолжает набирать популярность благодаря нескольким мультимедийным проектам. Теперь, с помощью новых студий, эта аудитория будет расти и дальше.
Согласно официальному пресс-релизу, новое партнерство по World of Darkness будет заключено между тремя различными студиями. Каждая из этих студий будет работать над официальными проектами по Vampire: The Masquerade.
Среди них - Techland, студия, наиболее известная по серии зомби-экшенов Dying Light. Penny Arcade, компания, стоящая за серией настольных игр Acquisitions Incorporated. И, наконец, студия Well Played Games, создавшая игру Ugly Dolls.
Первый из этих проектов - официальная коллаборация Vampire: The Masquerade x Dying Light 2 DLC. В этом наборе в игру будут добавлены новые скины для персонажей, основанные на кланах вампиров VtM.
Проект Penny Arcade возглавляет возвращение любимой игры World of Darkness: Seattle By Night. В AP примет участие звездный состав профессиональных игроков. На данный момент неизвестно, вернется ли Джейсон Карл в роли рассказчика.
Последним проектом сотрудничества с World of Darkness стала новая мобильная игра от Well Played Games. Под названием Vampire: The Masquerade - Clans of London, в которой вам предстоит управлять котериями вампиров, борющихся за господство в Лондоне. Каким путем - насилием или хитростью - они будут добиваться своего, решать вам.
Каждый из этих проектов, включая новейшую хронику Seattle By Night, будет доступен для ознакомления на стенде Vampire: The Masquerade на стенде PAX West в этом году.
Вот это единственное, что интересно. Либо Techland делают Bloodlines 2, либо свою ААА по Vampire: The Masquerade, что отлично.
Сомневаюсь, что они эти "таинственные разработчики", что делают Бладлайн 2.
Если это просто коллаборация со скинами для Dying Light 2, как тут пишется, то это конечно мэх.