Объявлено о сотрудничестве World of Darkness с Techland и Penny Arcade

Объявлено о новых коллаборациях World of Darkness. Мрачная фантастическая вселенная в стиле готик-панк продолжает набирать популярность благодаря нескольким мультимедийным проектам. Теперь, с помощью новых студий, эта аудитория будет расти и дальше.

Согласно официальному пресс-релизу, новое партнерство по World of Darkness будет заключено между тремя различными студиями. Каждая из этих студий будет работать над официальными проектами по Vampire: The Masquerade.

Среди них - Techland, студия, наиболее известная по серии зомби-экшенов Dying Light. Penny Arcade, компания, стоящая за серией настольных игр Acquisitions Incorporated. И, наконец, студия Well Played Games, создавшая игру Ugly Dolls.

Первый из этих проектов - официальная коллаборация Vampire: The Masquerade x Dying Light 2 DLC. В этом наборе в игру будут добавлены новые скины для персонажей, основанные на кланах вампиров VtM.

Проект Penny Arcade возглавляет возвращение любимой игры World of Darkness: Seattle By Night. В AP примет участие звездный состав профессиональных игроков. На данный момент неизвестно, вернется ли Джейсон Карл в роли рассказчика.

Последним проектом сотрудничества с World of Darkness стала новая мобильная игра от Well Played Games. Под названием Vampire: The Masquerade - Clans of London, в которой вам предстоит управлять котериями вампиров, борющихся за господство в Лондоне. Каким путем - насилием или хитростью - они будут добиваться своего, решать вам.

Каждый из этих проектов, включая новейшую хронику Seattle By Night, будет доступен для ознакомления на стенде Vampire: The Masquerade на стенде PAX West в этом году.