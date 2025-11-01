Последнее обновление для Dying Light 2 вызвало проблемы с файлами сохранений в Epic Game

Вчерашнее обновление Dying Light 2 привело к ошибке, затрагивающей файлы сохранений на платформе Epic Games Store. Студия Techland сообщила, что она уже устранила эту проблему в последнем исправлении, которое уже доступно для скачивания.

Обратите внимание: если Epic Games Launcher предлагает вам синхронизировать данные в облаке (из локального файла) или «загрузить на компьютер» (из облачного хранилища), то разработчики рекомендуют выбирать опцию «загрузить на компьютер» (из облачного хранилища).

При этом по техническим причинам обновление необходимо также загрузить пользователям Steam.