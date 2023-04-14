Предстоящее обновление "Gut Feeling" для Dying Light 2 будет продемонстрировано 20 апреля

Techland объявила, что продемонстрирует предстоящее обновление «Gut Feeling» для Dying Light 2: Stay Human во время специальной трансляции от разработчиков на Twitch 20 апреля, причем обновление будет выпущено в тот же день. Стрим, скорее всего, расскажет об обновлённой боевой системе и новой системе трансмогрификации, а также о других улучшениях и изменениях, которые оно привносит в игру.
В конце марта директор франшизы Таймон Смектала сообщил, что грядущее обновление Dying Light 2 будет включать в себя значительные улучшения боевой системы игры, что сделает ее более интуитивной и полезной. Кроме того, в том же обновлении была обещана система трансмогрификации снаряжения. Это обновление «Gut Feeling» будет подробно описано 20 апреля в 21:00 по московскому времени, наряду с выпуском обновления в тот же день.
Они сами не понимают что без огнестрела слишко скучно и однообразно...
Тебе и с огнестрелом будет скучно и однообразно.
Может допилят когда нибудь до уровня первой части.
Зачем делать даунгрейд?