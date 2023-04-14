Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
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Предстоящее обновление "Gut Feeling" для Dying Light 2 будет продемонстрировано 20 апреля

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monk70
Новости

Techland объявила, что продемонстрирует предстоящее обновление «Gut Feeling» для Dying Light 2: Stay Human во время специальной трансляции от разработчиков на Twitch 20 апреля, причем обновление будет выпущено в тот же день. Стрим, скорее всего, расскажет об обновлённой боевой системе и новой системе трансмогрификации, а также о других улучшениях и изменениях, которые оно привносит в игру.

В конце марта директор франшизы Таймон Смектала сообщил, что грядущее обновление Dying Light 2 будет включать в себя значительные улучшения боевой системы игры, что сделает ее более интуитивной и полезной. Кроме того, в том же обновлении была обещана система трансмогрификации снаряжения. Это обновление «Gut Feeling» будет подробно описано 20 апреля в 21:00 по московскому времени, наряду с выпуском обновления в тот же день.

Обновления
4
4
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Сообщение о модификации данных игры
Сообщение о модификации данных игры
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +16" [1.9.0+] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Dying Light 2: Stay Human "Трейнер +16" [1.9.0+] {iNvIcTUs oRCuS / HoG}
Всего через год после запуска, в Dying Light 2 заходит меньше игроков, чем в первую часть в Steam
Всего через год после запуска, в Dying Light 2 заходит меньше игроков, чем в первую часть в Steam
Комментарии: 4
Ваш комментарий
tvorog8088

Они сами не понимают что без огнестрела слишко скучно и однообразно...

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Алан Битаров

Тебе и с огнестрелом будет скучно и однообразно.

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ToOldforTHIS

Может допилят когда нибудь до уровня первой части.

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Алан Битаров

Зачем делать даунгрейд?

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