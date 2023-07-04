Разработчики Dying Light 2 призывают сообщество озвучить свои желания и идеи для дальнейшего развития игры ©

Компания Techland недавно представила обновление Good Night, Good Luck для Dying Light 2: Stay Human, которое делает ночь гораздо более трудной для выживания. Теперь разработчики хотят услышать отзывы игроков и призывают сообщество предложить свои идеи для дальнейшего развития игры.

Обновление Good Night, Good Luck вышло 29 июня и принесло больше зараженных в ночь, которая также стала темнее. Обновление также расширило возможности паркура, а также добавило карты, созданные поклонниками игры.

Однако разработчиков Dying Light 2 интересует не только мнение о последнем обновлении. Они также хотят узнать идеи игроков по дальнейшему развитию игры. Желающие могут отправить свои идеи разработчикам через форму, размещенную на этой странице. Проанализировав их, создатели представят наиболее интересные из них и позволят фанатам выбрать, какие из них в конечном итоге будут включены в игру

Таймон Смектала, главный бренд-разработчик и директор Dying Light, создал отдельный опрос на своем профиле в Twitter, спрашивая у наблюдателей, какой режим должен быть введен в DL2 первым. Однако он указал, что пока опрос проводится только для проверки уровня интереса.

Techland предложила четыре режима.

Первым является так называемый Nightrunner - он предусматривает самый высокий уровень сложности и погружения, а также постоянную смерть главного героя.

Второй - Survival - ресурсы ограничены, а сам игровой процесс заключается в том, чтобы выжить как можно дольше в окружающей среде.

Третий - Free Roam, бессюжетное путешествие, предполагающее исследование мира и участие в перезапусках.

Четвертый - Tag, в котором игроки соревнуются друг с другом.

До конца голосования осталось около 13 часов (на момент написания поста). На данный момент в нем приняли участие более пяти тысяч человек. Режим "Выживание" на данный момент является самым популярным, набрав около 50% голосов.

В Dying Light 2: Stay Human могут играть владельцы PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 и, начиная с декабря, Nintendo Switch. Игра вышла на рынок в феврале 2022 года и до сих пор остается довольно популярной. В Steam у игры почти 110 000 опубликованных отзывов, 79% из которых - положительные. Наибольшее количество одновременных игроков DL2 (по данным SteamDB) на платформе было зафиксировано полтора года назад - тогда в игре одновременно находилось 274 983 пользователя.