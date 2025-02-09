Разработчики Dying Light 2 в последнем обновлении добавили альтернативный облик Лоан

Недавно Dying Light 2 получила новое обновление от разработчика Techland, приуроченное к юбилею франшизы. Обновление Dying Light 2 содержит различные исправления для различных областей, включая кооператив и игровой процесс, такие как улучшение визуальных эффектов развивающихся предметов при просмотре от третьего лица, настройка пролога игры для улучшения ее хода и исправление софтлоков на некоторых этажах во время рейда на башни.

Помимо этого в примечаниях к патчу разработчики сообщили, что добавили в тайник игрока особый макияж в змеиной тематике для Лаван в честь Лунного Нового года. Однако, как выяснилось, это не просто макияж для Лаван, внешность которой подарила актриса Розарио Доусон, но полное изменение лица и даже причёски.

Techland выпустила Dying Light 2 для PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One в начале 2022 года. В этом году франшиза отмечает свой 10-летний юбилей – оригинальная Dying Light была выпущена в январе 2015 года.