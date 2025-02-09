Разработчики Dying Light 2 в последнем обновлении добавили альтернативный облик Лоан

Недавно Dying Light 2 получила новое обновление от разработчика Techland, приуроченное к юбилею франшизы. Обновление Dying Light 2 содержит различные исправления для различных областей, включая кооператив и игровой процесс, такие как улучшение визуальных эффектов развивающихся предметов при просмотре от третьего лица, настройка пролога игры для улучшения ее хода и исправление софтлоков на некоторых этажах во время рейда на башни.
Помимо этого в примечаниях к патчу разработчики сообщили, что добавили в тайник игрока особый макияж в змеиной тематике для Лаван в честь Лунного Нового года. Однако, как выяснилось, это не просто макияж для Лаван, внешность которой подарила актриса Розарио Доусон, но полное изменение лица и даже причёски.
Techland выпустила Dying Light 2 для PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One в начале 2022 года. В этом году франшиза отмечает свой 10-летний юбилей – оригинальная Dying Light была выпущена в январе 2015 года.
Достаточно было оставить Лоан из трейлера Е3.
Произошел процесс отбеливания? Только от химии кожа стянулась и разрез глаз сузился)
Кстати, если подумать, на кой нам такие подачки? Ты либо сразу делай нормально, либо без таких вот жестов, от них только больше тухлятиной пахнет. Но как бы то ни было, сейчас где-то рвёт волосы на голове бешеная феминистка.
Это не нам подачки, а китайцам, которых за мод на изменение внешности Лоан загнобили, видимо
Вот что Трамп с Маском животворящие делают! Надесь, Techland на этом не остановятся и добавят ещё подобных "костюмов" для неё, а затем и оригинальный жабобскин по тихому удалят.
Cтарая версия на мой взгляд какая-то обезьяна, а вот новая версия симпатичная красотуля - приятно смотреть. Почему сразу нельзя сделать красиво?
Видимо это как то связано с новостями про "Трампа и два пола". Воукнутых двигают на задний план.
имя предполагает китаянку, видимо решение сделать её чернокожей мотивировало получить DEI очки, а раз уже DEI не стало, то можно придерживаться изначальных взглядов, индустрия очищается прямо на глазах
Ну как минимум чёт есть. Но так как я начал званого и на прологе хз точно
Нафига есть же мод на белую
да ладно! отлично же, пердаки от этого у повесточных точно порвутся.
Теперь играбельно.
Techland в очередной раз можно только похвалить, столько времени поддерживать игру и выпускать для неё контент это конечно восхищает, более того они давно исправили все серьёзные и даже мелкие косяки косяки которые были на релизе, а подобное вообще очень редко у каких разрабов можно видеть.
Чёта не пойму, это Трамп на всех так влияет? Планета начала исцеляться?
Нет, давно же было известно о добавлении скина для Лоан к Китайскому новому году
лучше бы старую вернули с E3
Та это модом же правили в день выхода
Такую определённо надо спасать!
Интересно, временно ли обновили модельку лица Лоан? Надеюсь, что навсегда!
вроде тем кто зайдет в период ивента скинчик дают навсегда, а тем кто не зайдет дают по губам :)
А никого не смущает что новая Лоан теперь азиатка? Понятно куда рынок смотрит, Трамп конешно внёс свою лепту.
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