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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 4 920 оценок

Разработчики Dying Light 2 в последнем обновлении добавили альтернативный облик Лоан

monk70
Новости

Недавно Dying Light 2 получила новое обновление от разработчика Techland, приуроченное к юбилею франшизы. Обновление Dying Light 2 содержит различные исправления для различных областей, включая кооператив и игровой процесс, такие как улучшение визуальных эффектов развивающихся предметов при просмотре от третьего лица, настройка пролога игры для улучшения ее хода и исправление софтлоков на некоторых этажах во время рейда на башни.

Помимо этого в примечаниях к патчу разработчики сообщили, что добавили в тайник игрока особый макияж в змеиной тематике для Лаван в честь Лунного Нового года. Однако, как выяснилось, это не просто макияж для Лаван, внешность которой подарила актриса Розарио Доусон, но полное изменение лица и даже причёски.

Techland выпустила Dying Light 2 для PS5, PS4, ПК, Xbox Series X/S и Xbox One в начале 2022 года. В этом году франшиза отмечает свой 10-летний юбилей – оригинальная Dying Light была выпущена в январе 2015 года.

36
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Достаточно было оставить Лоан из трейлера Е3.

29
Givemethedust

Произошел процесс отбеливания? Только от химии кожа стянулась и разрез глаз сузился)

17
AT_Sagor

Кстати, если подумать, на кой нам такие подачки? Ты либо сразу делай нормально, либо без таких вот жестов, от них только больше тухлятиной пахнет. Но как бы то ни было, сейчас где-то рвёт волосы на голове бешеная феминистка.

13
Givemethedust

Это не нам подачки, а китайцам, которых за мод на изменение внешности Лоан загнобили, видимо

8
Станислав Буянов

Вот что Трамп с Маском животворящие делают! Надесь, Techland на этом не остановятся и добавят ещё подобных "костюмов" для неё, а затем и оригинальный жабобскин по тихому удалят.

12
Janekste

Cтарая версия на мой взгляд какая-то обезьяна, а вот новая версия симпатичная красотуля - приятно смотреть. Почему сразу нельзя сделать красиво?

5
barfly89

Видимо это как то связано с новостями про "Трампа и два пола". Воукнутых двигают на задний план.

5
Tommy.

имя предполагает китаянку, видимо решение сделать её чернокожей мотивировало получить DEI очки, а раз уже DEI не стало, то можно придерживаться изначальных взглядов, индустрия очищается прямо на глазах

3
PersonalBarnabas

Ну как минимум чёт есть. Но так как я начал званого и на прологе хз точно

4
Veidrd1968

Нафига есть же мод на белую

2
ZackSnyder

да ладно! отлично же, пердаки от этого у повесточных точно порвутся.

2
Rey4rtRO

Теперь играбельно.

2
saa0891

Techland в очередной раз можно только похвалить, столько времени поддерживать игру и выпускать для неё контент это конечно восхищает, более того они давно исправили все серьёзные и даже мелкие косяки косяки которые были на релизе, а подобное вообще очень редко у каких разрабов можно видеть.

1
MrDork

Чёта не пойму, это Трамп на всех так влияет? Планета начала исцеляться?

1
Shock Burst

Нет, давно же было известно о добавлении скина для Лоан к Китайскому новому году

0
WerGC

лучше бы старую вернули с E3

1
erkins007

Та это модом же правили в день выхода

0
Alexander812

Такую определённо надо спасать!

Интересно, временно ли обновили модельку лица Лоан? Надеюсь, что навсегда!

-1
CrowBY

вроде тем кто зайдет в период ивента скинчик дают навсегда, а тем кто не зайдет дают по губам :)

0
PapaFranku

А никого не смущает что новая Лоан теперь азиатка? Понятно куда рынок смотрит, Трамп конешно внёс свою лепту.

-1
Arno_Dorrian

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-3