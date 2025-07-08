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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 421 оценка

Разработчики Dying Light 2 внесли изменения в погодные условия и исправили критические ошибки

Gruz_ Gruz_

Techland выпустила хотфик для Dying Light 2 Stay Human, который доступен сейчас на ПК и других платформах. В обновлении 1.23.2 не добавлено нового контента, но исправлены ошибки, влиявшие на общий игровой процесс, включая динамическую погоду, определенные сюжетные миссии и стабильность системы.

Ниже перечислены наиболее значимые улучшения:

  • Обновлены настройки погоды, чтобы игра выглядела как можно лучше;
  • Уменьшена частота штормовой, дождливой и слишком пасмурной погоды в дневное время;
  • Увеличивается вероятность появления более четких и визуально сильных облачных условий, которые лучше поддерживают тон игры;
  • Исправлен неестественный блеск на параплане Balatro;
  • Исправлена ошибка зависания, которая могла возникнуть после применения графических изменений из меню опций;
  • Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог выбраться с карты из лифта Башни Рейда;
  • Исправлены различные сбои в игре;
  • Исправлена проблема, когда кнопка «Y» назначалась дважды на вкладке модов;
  • Отсутствие модификаторов в рейдах Башни;
  • Исправлены различные ошибки локализации;
  • Ошибка анимации Солы в Хабе.
  • Исправлены взаимодействующие подсказки «Выбыть» и «Найти игру», отображаемые в меню кооператива в одиночной игре

Это обновление - часть обязательств Techland по дальнейшей доработке Dying Light 2 Stay Human.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Спустя три года с релиза исправлять критические ошибки? Мощно

2
SoRaS3

Норм.

UnbiasedHendrick

Это должны были исправить ещё вначале выхода игры...