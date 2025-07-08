Разработчики Dying Light 2 внесли изменения в погодные условия и исправили критические ошибки

Techland выпустила хотфик для Dying Light 2 Stay Human, который доступен сейчас на ПК и других платформах. В обновлении 1.23.2 не добавлено нового контента, но исправлены ошибки, влиявшие на общий игровой процесс, включая динамическую погоду, определенные сюжетные миссии и стабильность системы.
Ниже перечислены наиболее значимые улучшения:
- Обновлены настройки погоды, чтобы игра выглядела как можно лучше;
- Уменьшена частота штормовой, дождливой и слишком пасмурной погоды в дневное время;
- Увеличивается вероятность появления более четких и визуально сильных облачных условий, которые лучше поддерживают тон игры;
- Исправлен неестественный блеск на параплане Balatro;
- Исправлена ошибка зависания, которая могла возникнуть после применения графических изменений из меню опций;
- Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог выбраться с карты из лифта Башни Рейда;
- Исправлены различные сбои в игре;
- Исправлена проблема, когда кнопка «Y» назначалась дважды на вкладке модов;
- Отсутствие модификаторов в рейдах Башни;
- Исправлены различные ошибки локализации;
- Ошибка анимации Солы в Хабе.
- Исправлены взаимодействующие подсказки «Выбыть» и «Найти игру», отображаемые в меню кооператива в одиночной игре
Это обновление - часть обязательств Techland по дальнейшей доработке Dying Light 2 Stay Human.
Спустя три года с релиза исправлять критические ошибки? Мощно
Норм.
Это должны были исправить ещё вначале выхода игры...