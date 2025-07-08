Разработчики Dying Light 2 внесли изменения в погодные условия и исправили критические ошибки

Techland выпустила хотфик для Dying Light 2 Stay Human, который доступен сейчас на ПК и других платформах. В обновлении 1.23.2 не добавлено нового контента, но исправлены ошибки, влиявшие на общий игровой процесс, включая динамическую погоду, определенные сюжетные миссии и стабильность системы.

Ниже перечислены наиболее значимые улучшения:

Обновлены настройки погоды, чтобы игра выглядела как можно лучше;

Уменьшена частота штормовой, дождливой и слишком пасмурной погоды в дневное время;

Увеличивается вероятность появления более четких и визуально сильных облачных условий, которые лучше поддерживают тон игры;

Исправлен неестественный блеск на параплане Balatro;

Исправлена ошибка зависания, которая могла возникнуть после применения графических изменений из меню опций;

Исправлена проблема, из-за которой игрок не мог выбраться с карты из лифта Башни Рейда;

Исправлены различные сбои в игре;

Исправлена проблема, когда кнопка «Y» назначалась дважды на вкладке модов;

Отсутствие модификаторов в рейдах Башни;

Исправлены различные ошибки локализации;

Ошибка анимации Солы в Хабе.

Исправлены взаимодействующие подсказки «Выбыть» и «Найти игру», отображаемые в меню кооператива в одиночной игре

Это обновление - часть обязательств Techland по дальнейшей доработке Dying Light 2 Stay Human.