Результаты опроса главного героя Dying Light 3 ©

Продолжение прошлогодней Dying Light 2 еще не было официально анонсировано. Однако разработчики уже обсуждают возможные направления развития игры.

Директор франшизы Dying Light Таймон Смектала недавно задал интересный вопрос фанатам. Уточнив, что Techland не анонсирует Dying Light 3, он рассказал, что команда обсуждала потенциальное продолжение во время работы над грядущим обновлением Gut Feeling для Dying Light 2. Затем он попросил проголосовать за то, кто должен стать главным героем новой игры. В опросе были предложены следующие варианты: "Просто выживший", "Ночной бегун", "Пилигрим" и "Агент ВГМ (стал хорошим)". Агент ВГМ победил, набрав 42,8% голосов, за ним следуют 33,7% за "Выжившего", 19,5% за "Ночного бегуна" и всего 4% за "Пилигрима".

Всемирная гуманитарная миссия - это международная организация, появившаяся в Dying Light. Внешне занимаясь медицинскими исследованиями и операциями по оказанию гуманитарной помощи, ВГМ тайно занималась разработкой биологического оружия. В Dying Light эта организация участвует во многих сомнительных операциях и несет прямую ответственность за распространение зомби вируса, которая почти уничтожила человечество. Протагонист Кайл Крейн работал на них в оригинальной игре, хотя комментарий "стал хорошим" указывает на то, что у нового персонажа может быть более сомнительное прошлое.

В любом случае, это неожиданный выбор, который может позволить Dying Light 3 глубже погрузиться в теневую организацию. Возможно, именно поэтому фанаты были гораздо более благосклонны к бывшему агенту ВГМ для Dying Light 3. Пока неясно, насколько этот опрос повлияет на принятие решения Techland. Тем не менее, можно надеяться, что студия учтет пожелания фанатов, если, конечно, Dying Light 3 все-таки выйдет.