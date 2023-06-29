Самое пугающее обновление Good Night Good Luck для Dying Light 2 можно загрузить прямо сейчас

Если вы готовы к новым вызовам, то уже сейчас можно отправиться к улучшенным приключениям в Dying Light 2 с обновлением Good Night Good Luck. В свежем патче авторы усилили ночную атмосферу игры, добавив больше ужаса и напряжения. Теперь ночь стала еще более жуткой и опасной с появлением бродячих элитных зомби. Графические изменения и улучшенные звуковые эффекты создают мрачную обстановку, а новая система освещения делает видимость игрока крайне ограниченной. В результате игроки погрузятся в мир, полный страха и выживания, несущий с собой непредсказуемые моменты и погони.
Также были внесены изменения в механику паркура. Для опытных игроков и новых поклонников оригинальной Dying Light предлагается новый режим Physical Parkour, который придает более реалистичный и интенсивный опыт передвижения по городу. Улучшенные анимации и специальные настройки позволяют контролировать движения более точно и плавно. Возможность сохранять инерцию при выполнении серии элементов паркура и контролировать полет обеспечивают свободу в маневрах.
Кроме того, игроки получат возможность насладиться творчеством сообщества с интеграцией Mod.io. PC-игроки смогут погрузиться в мир пользовательских карт, созданных другими игроками с помощью инструментов разработчика. Это лишь начало, и авторы планируют дальнейшее развитие этой функции. И, наконец, улучшенная графика, возможность выбора настройки отражений и другие улучшения сделают визуальный опыт еще более реалистичным и красочным.
Обновление оч. годное, теперь игра разделилась на два фронта, для казуалов и для любителей реализма. Режим физика делает весь паркур более быстрым, нет помощи и эффекта будто персонаж липнет к поверхности, что довольно приятно, хардкорщики оценят. Ну а если интересен подпивасный геймплей, то переключаете на помощь и не паритесь) Что касается ночей, привет из первого DL, тьма, куча прыгунов, в общем красота. Кстати говоря, появились новые цветоградации, довольно интересно с ними бегать ночью)
Очень печально что они так и не добавили крафт оружия,огнестрел и не расширили древо скилов,опять же не добавили возможность накапливать ярость и активировать её тогда когда нужно а не два раза за игру по скрипту,опять же можно были и скилов под это дела сделать.
При этом забавно что в отличии от первой части где картинка была серой и мрачной и как раз отлично передавала атмосферу апокалипсиса,во второй они сделали картинку яркой и цветастой.
Ну игру я не удалил так что завтра посмотрю что за обнова.
так крафт добавили ещё в апреле :)
Т.е. можно крафтить легендарки,если так то вот это действительно классно.
Находишь по городу чертежи, идёшь к мастеру и крафтишь (по-умолчанию можно крафтить топор из знака с трейлеров)
Ну ты меня прямо обрадовал,завтра посмотрю,для меня отсутствие крафта оружия был одним из самых больших недостатков.
Которому человеку объясняю, в игре уже ДАВНО можно менять цветовой фон на синий + темный, что делает игру довольно тёмной и атмосферной
Радует, что игру не забросили и постепенно наполняют контентом.