Самое пугающее обновление Good Night Good Luck для Dying Light 2 можно загрузить прямо сейчас ©

Если вы готовы к новым вызовам, то уже сейчас можно отправиться к улучшенным приключениям в Dying Light 2 с обновлением Good Night Good Luck. В свежем патче авторы усилили ночную атмосферу игры, добавив больше ужаса и напряжения. Теперь ночь стала еще более жуткой и опасной с появлением бродячих элитных зомби. Графические изменения и улучшенные звуковые эффекты создают мрачную обстановку, а новая система освещения делает видимость игрока крайне ограниченной. В результате игроки погрузятся в мир, полный страха и выживания, несущий с собой непредсказуемые моменты и погони.

Также были внесены изменения в механику паркура. Для опытных игроков и новых поклонников оригинальной Dying Light предлагается новый режим Physical Parkour, который придает более реалистичный и интенсивный опыт передвижения по городу. Улучшенные анимации и специальные настройки позволяют контролировать движения более точно и плавно. Возможность сохранять инерцию при выполнении серии элементов паркура и контролировать полет обеспечивают свободу в маневрах.

Кроме того, игроки получат возможность насладиться творчеством сообщества с интеграцией Mod.io. PC-игроки смогут погрузиться в мир пользовательских карт, созданных другими игроками с помощью инструментов разработчика. Это лишь начало, и авторы планируют дальнейшее развитие этой функции. И, наконец, улучшенная графика, возможность выбора настройки отражений и другие улучшения сделают визуальный опыт еще более реалистичным и красочным.