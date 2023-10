Сегодня в Dying Light 2 появятся вампиры из Vampire: The Masquerade

В октябре этого года Вилледором овладевает кровососущее безумие. Сородичи из Vampire: The Masquerade приходят в Dying Light 2 Stay Human, чтобы принять участие в эксклюзивном внутриигровом событии и уничтожить все и всех, кто противостоит им. Vampire: The Masquerade — это часть World of Darkness — сюжетного мира, где мрачный сверхъестественный фэнтези встречается с нашей современной реальностью. Это событие станет первой частью The Frightening, включающей в себя все мероприятия, происходящие в сезон Хэллоуина. Оно доступно бесплатно для всех игроков Dying Light 2 Stay Human, доступного на ПК, PlayStation и Xbox.

Начиная с 26 октября в 17:00 по московскому времени и заканчивая 2 ноября в 13:00 по московскому времени, мир Dying Light 2 Stay Human откроет свои двери клыкастым и свирепым Сородичам во время события Vampire: The Masquerade. В этом случае игроки не только с большей вероятностью будут отрезать конечности и наносить больше урона в ночное время, но и почувствуют вкус крови. Флаконы Бану Хаким, Бруха и Крови Тремера дадут им временные силы, сосредоточенные на бою, перемещении и выживании. Флаконы можно найти во время грабежа Темных Лощин или Заброшенных магазинов, а также при победе над Неустойчивыми, Тиранами, Ульями и Ревенантами. Кроме того, игроки смогут достигать целей и получать вампирические награды.

Игроки могут достичь целей Vampire: The Masquerade Event, выполняя контракты и выполняя испытания (минимум на серебряном уровне) – или комбинируя и то, и другое. Игрок, выполнивший одно из них, достигнет цели участия – получит три флакона Бану Хаким, Бруха или Крови Тремер. Выполнение пяти позволяет им достичь цели, в результате которой можно получить оружие и чертеж Bloodbane Blade. Для личной цели, включающей костюм Бану Хаким, требуется 11. И если все игроки соберутся вместе и выполнят 775 000 контрактов и/или испытаний во время мероприятия, каждый получит талисман Бану Хаким для своего оружия, а также параплан «Восхождение Хакима» с эффектом ночного сияния, подходящим для Детей Ночи.