Следующее обновление Dying Light 2 направлено на то, чтобы заставить игроков "насрать в штаны" ©

Techland продолжает упорно работать над созданием нового контента и обновлением Dying Light 2 для тех, кто все еще прыгает и скользит по Вилледору. Ранее в этом году Techland объявила о дорожной карте обновлений, которые появятся в течение 2023 года и будут включать в себя множество интересных дополнений и новый сюжетный контент. Следующее обновление обещает подарить игрокам новый ночной опыт, повышая интенсивность для тех, кто ступит в город в темное время суток.



Бродить по ночному городу и так было довольно жутко, но директор Dying Light 2 Таймон Смектала уверен, что новый опыт сделает его "еще страшнее" для игроков. Говоря о жанре хорроров, Смектала объяснил, что Techland планирует "выжать из игры все возможное" и использовать новые "геймплейные механики, визуальные трюки и звуковые эффекты", чтобы заставить игроков "насрать в штаны". Это довольно многообещающий знак для всех тех, кому казалось, что передвижение по улицам в темноте было недостаточно напряженным.

Хорроры стали огромной частью ДНК Dying Light, поэтому мы будем поддерживать их в игре и дальше. Наше следующее обновление, запланированное на начало лета, посвящено именно этому - мы усиливаем ночной опыт, делая его еще более страшным. Мы надеемся создать напряженную атмосферу, которая заставит наших игроков насрать в штаны. Мы планируем использовать все возможности - геймплейные механики, визуальные трюки, звуковое сопровождение. Приготовьтесь!

Это не совсем деликатный способ сказать, что новый ночной опыт будет страшнее, но если вы хотите получить от Dying Light деликатность, то вы, вероятно, попали не по адресу. Тем не менее, это заявление излучает уверенность, и похоже, что у Techland есть много новых и интересных тактик в рукаве, чтобы хорошенько напугать тех, кто осмелится исследовать ночью.



Что касается того, когда мы получим новый сюжетный контент, Techland недавно пообещала, что второе большое расширение DLC для Dying Light 2 выйдет до конца года, а также заявила, что оно перенесет игроков в совершенно новое место и "не будет похоже ни на что, что вы видели в серии Dying Light до сих пор". Разработчик также утверждает, что оно будет более масштабным, гораздо более сюжетным и ответит на некоторые давние вопросы, которые уже давно крутятся вокруг сообщества Dying Light. Это довольно серьезные обещания, но Techland более чем уверена, что сможет их выполнить.