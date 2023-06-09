Следующее сюжетное дополнение к Dying Light 2 Stay Human задержится до следующего года ©

Создатели Dying Light 2 Stay Human, игры про зомби и паркур от разработчика и издателя Techland, официально отложили сюжетное DLC2 до следующего года. Согласно новому сообщению в блоге, разработчикам требуется больше времени, чтобы "дополнение оправдало и превзошло ожидания". Однако они также уточняют, что есть "еще много вещей, которые нужно добавить".

Как вы, вероятно, можете понять из постоянных обновлений, мы продолжаем работать над улучшением и совершенствованием Dying Light 2. Наша главная цель - сделать так, чтобы игра оправдала и превзошла ожидания - ваши и наши. Для достижения этой цели нам осталось добавить в игру еще несколько вещей перед выпуском DLC2. Пожалуйста, следите за дополнительной информацией в течение следующих нескольких месяцев, начиная с нашей прямой трансляции 29 июня, когда мы прольем больше света на предстоящие события и обновления, меняющие игру.

Dying Light 2 Stay Human уже доступна на ПК через Steam и Epic Games Store, а также на PlayStation и Xbox. Совсем недавно в игре появилось событие Undead or Alive, посвященное юбилею Call of Juarez.

Хотя задержка DLC2 может разочаровать, разработчики также объявили, что 29 июня состоится прямой эфир, на котором будет рассказано больше подробностей о DLC и других предстоящих событиях. AMA на Discord назначен на следующую неделю, 16 июня.

По крайней мере, обнадеживает то, что в сегодняшнем сообщении объясняется, что разработчики отложили DLC для того, чтобы добавить еще больше контента, а не просто отполировать игру. Это повышает ожидания, и теперь DLC может и правда оправдать ожидание.

Разработчики уже проделали неплохую работу по поддержке игры, а обновление Gut Feeling устранило некоторые реальные проблемы. Наверняка полезные улучшения будут продолжаться до выхода DLC2.