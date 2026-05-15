Сообщество Dying Light помогает фанатке серии собрать деньги на лечение рака

Игроки и разработчики Dying Light объединились ради поддержки одной из самых известных участниц сообщества — Кристин Райан, более известной под ником GamerMom1969. Недавно женщина рассказала, что борется с раком щитовидной железы и нуждается в помощи перед очередной серьёзной операцией.
Кристин призналась, что после первой операции оказалась в тяжёлом финансовом положении, а впереди её ждёт полное удаление щитовидной железы. Чтобы покрыть расходы на аренду жилья, счета и восстановление после лечения, она запустила сбор средств.
На просьбу быстро откликнулось сообщество Dying Light. За несколько дней фанаты серии собрали более 3 тысяч долларов, а поддержку оказали не только игроки, но и люди, связанные с франшизой напрямую.
Одним из крупнейших пожертвований отметилась сотрудница Techland Юлия Надольска-Феликс, а актёр Роджер Крейг Смит, подаривший голос Кайлу Крейну, отправил 300 долларов на лечение фанатки.
Сама Кристин поблагодарила игроков за поддержку и отметила, что даже простое распространение информации о сборе помогает ей справляться с ситуацией.
Подобные истории нередко показывают игровое сообщество с совершенно другой стороны — когда фанаты и разработчики объединяются ради помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
