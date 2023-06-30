Создатели Dying Light 2 анонсировали кроссовер с "Ходячими мертвецами" ©

Компания из Польши не сбавляет оборотов. Спустя несколько мгновений после выхода обновления Good Night, Good Luck пришло время для новых анонсов. Студия заключила партнерство со Skybound Games.

Энтузиасты борьбы с живыми мертвецами не смогут пожаловаться на отсутствие интересных занятий. Techland продолжает стратегию, уже принятую для Dying Light, и следит за следующими патчами, событиями и дополнительным контентом, чтобы сделать игровой процесс более приятным для сообщества. Хотя нам придется еще немного подождать второго сюжетного дополнения, команда упорно работает над улучшением производства и не забывает про испытания.

Вчера вышло обновление Good Night, Good Luck, которое привнесет еще больше ужасающих моментов, при этом студия в первую очередь сосредоточилась на ночном геймплее, улучшении паркура и механики передвижения персонажей. Все это можно было увидеть в динамичном трейлере для этого крупного обновления.

Techland в коротком сообщении в социальных сетях объявила о начале сотрудничества с Skybound Games, компанией, ответственной за отдельные игры серии The Walking Dead от Telltale Games. Dying Light 2 получит кроссовер с популярной серией о живых мертвецах.

Dying Light 2 объединяется с The Walking Dead благодаря @skyboundgames в захватывающем кроссовере. Выживайте, собирайте и убивайте нежить как никогда раньше!

Дополнительная информация скоро появится.