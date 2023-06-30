Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
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Создатели Dying Light 2 анонсировали кроссовер с "Ходячими мертвецами"

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butcher69
Новости

Компания из Польши не сбавляет оборотов. Спустя несколько мгновений после выхода обновления Good Night, Good Luck пришло время для новых анонсов. Студия заключила партнерство со Skybound Games.

Энтузиасты борьбы с живыми мертвецами не смогут пожаловаться на отсутствие интересных занятий. Techland продолжает стратегию, уже принятую для Dying Light, и следит за следующими патчами, событиями и дополнительным контентом, чтобы сделать игровой процесс более приятным для сообщества. Хотя нам придется еще немного подождать второго сюжетного дополнения, команда упорно работает над улучшением производства и не забывает про испытания.

Вчера вышло обновление Good Night, Good Luck, которое привнесет еще больше ужасающих моментов, при этом студия в первую очередь сосредоточилась на ночном геймплее, улучшении паркура и механики передвижения персонажей. Все это можно было увидеть в динамичном трейлере для этого крупного обновления.

Techland в коротком сообщении в социальных сетях объявила о начале сотрудничества с Skybound Games, компанией, ответственной за отдельные игры серии The Walking Dead от Telltale Games. Dying Light 2 получит кроссовер с популярной серией о живых мертвецах.

Dying Light 2 объединяется с The Walking Dead благодаря @skyboundgames в захватывающем кроссовере. Выживайте, собирайте и убивайте нежить как никогда раньше!

Дополнительная информация скоро появится.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Doctor_Wesker

Молодцы ребята игра становиться, все лучше и лучше

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