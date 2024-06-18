Создатели Dying Light 2 тоже решили сэкономить. В Techland прошли увольнения

Последние несколько месяцев в игровой индустрии прошли под знаком бесконечных увольнений. Вчера речь шла о закрытии студии Pieces Interactive, а сегодня стало известно о сокращениях в польской компании Techland.

Среди уволенных оказались Мила Постол, ответственная за так называемый "Приют пилигримов", центр сообщества игры Dying Light 2, и Михал Рамз, занимавшийся маркетингом. В компании Techland не сообщили, сколько именно человек потеряли работу, но, по данным осведомленных источников, масштабы увольнений невелики и ограничиваются десятком сотрудников.

Напомним, что последней игрой от студии Techland является Dying Light 2, которая вышла в феврале 2022 года на PC и консолях Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Со дня релиза игра планомерно развивалась, как за счет бесплатных обновлений, так и за счет дополнений. В феврале этого года вышло новое издание в виде так называемого Reloaded Edition, содержащее все DLC, включая большое расширение Blood Ties. Владельцы предыдущего издания могли бесплатно обновиться в течение ограниченного времени.