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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 4 185 оценок

Techland анонсировала открытый бета-тест нового кооперативного режима Tower Raid для Dying Light 2 Stay Human

monk70
Новости

Techland объявила о запуске открытой бета-версии Tower Raid, нового кооперативного опыта для Dying Light 2 Stay Human. В течение трех недель, с 27 июня по 18 июля, у игроков будет ограниченная возможность исследовать этот новый игровой режим и предоставить ценные отзывы, чтобы сделать его еще более совершенным.

Tower Raid, рожденный творческими умами сообщества Techland, предлагает насыщенный действием и динамичный кооперативный опыт. Игроки будут объединяться, чтобы исследовать этажи, заполненные ловушками, сюрпризами и ордами зомби, причем каждый рейд представляет собой уникальный набор испытаний. Успешное преодоление препятствий и достижение крыши для битвы с боссом вознаградит игроков различными ценными наградами, подвергая их навыки выживания окончательному испытанию. Открытая бета-версия будет включать в себя еженедельные релизы нового контента, что обеспечит динамичный и прогрессирующий игровой процесс.

27 июня — запуск Tower Raid

  • 12 этажей
  • 20 модификаторов
  • 5 новых уровней в у Джая для прохождения и 5 новых наград для разблокировки

4 июля — обновление 2-й недели

  • Добавление нового уровня сложности «Elite Mode» — пройдите 4 (вместо 3) этажа против более сильных врагов и с тактической выносливостью, но за лучшие награды
  • 3 новых этажа (всего 15 сейчас)
  • 10 новых модификаторов (всего 30 сейчас)
  • 4 новых награды (всего до 9)

11 июля — обновление 3-й недели

  • 7 новых модификаторов (всего до 37)
  • 3 новых награды (всего до 12)
  • 2x RP у Джая награда за завершение Tower Raid

Чтобы получить доступ к Tower Raid, игрокам нужно разблокировать второй регион на карте, посетить Джая и выполнить квест «Потерянная оружейная», который затем открывает миссии Survivor и Tower Raid.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Инcайдер

одному никак не поиграть? не будет типа ИИ бота в напарники?

0
EXHAOR

Ни когда не играл в кооп и не собираюсь!!!!!! Во что то новое для одного поиграю, а так нах.....

0
kaka qp0H

мммм .уита =)))

-1
Vengel Bryde

Пнх диванное chmo

-3
Артём Маслов

Как и обычная игра

-3