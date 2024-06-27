Techland анонсировала открытый бета-тест нового кооперативного режима Tower Raid для Dying Light 2 Stay Human

Techland объявила о запуске открытой бета-версии Tower Raid, нового кооперативного опыта для Dying Light 2 Stay Human. В течение трех недель, с 27 июня по 18 июля, у игроков будет ограниченная возможность исследовать этот новый игровой режим и предоставить ценные отзывы, чтобы сделать его еще более совершенным.
Tower Raid, рожденный творческими умами сообщества Techland, предлагает насыщенный действием и динамичный кооперативный опыт. Игроки будут объединяться, чтобы исследовать этажи, заполненные ловушками, сюрпризами и ордами зомби, причем каждый рейд представляет собой уникальный набор испытаний. Успешное преодоление препятствий и достижение крыши для битвы с боссом вознаградит игроков различными ценными наградами, подвергая их навыки выживания окончательному испытанию. Открытая бета-версия будет включать в себя еженедельные релизы нового контента, что обеспечит динамичный и прогрессирующий игровой процесс.
27 июня — запуск Tower Raid
- 12 этажей
- 20 модификаторов
- 5 новых уровней в у Джая для прохождения и 5 новых наград для разблокировки
4 июля — обновление 2-й недели
- Добавление нового уровня сложности «Elite Mode» — пройдите 4 (вместо 3) этажа против более сильных врагов и с тактической выносливостью, но за лучшие награды
- 3 новых этажа (всего 15 сейчас)
- 10 новых модификаторов (всего 30 сейчас)
- 4 новых награды (всего до 9)
11 июля — обновление 3-й недели
- 7 новых модификаторов (всего до 37)
- 3 новых награды (всего до 12)
- 2x RP у Джая награда за завершение Tower Raid
Чтобы получить доступ к Tower Raid, игрокам нужно разблокировать второй регион на карте, посетить Джая и выполнить квест «Потерянная оружейная», который затем открывает миссии Survivor и Tower Raid.
одному никак не поиграть? не будет типа ИИ бота в напарники?
Ни когда не играл в кооп и не собираюсь!!!!!! Во что то новое для одного поиграю, а так нах.....
мммм .уита =)))
Пнх диванное chmo
Как и обычная игра