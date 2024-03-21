Techland готовит "улучшения и дополнения" для кооператива в Dying Light 2

Techland подтвердила, что Dying Light 2: Stay Human ждут улучшения кооперативного режима. Об этом рассказал директор по франшизе Dying Light Таймон Смектала.
Мы постоянно пытаемся улучшить различные аспекты нашего кооперативного опыта, чтобы лучше адаптироваться к меняющимся ожиданиям нашего сообщества. Нарративный прогресс, перенесенный в отдельные сохранения, — это одна из тех вещей, которые находятся на рассмотрении, хотя очевидно, что это также труднее всего реализовать из-за глубины и сложности изменений, которые для этого требуются. Сейчас я не могу ничего обещать, но могу подтвердить, что некоторые улучшения и дополнения для кооперативной игры обязательно появятся.
Точной даты выхода этих улучшений и дополнений нет, но мы, по крайней мере, знаем, что они уже в пути. Говоря об обновлениях, в феврале мы получили большое обновление огнестрельного оружия, а в начале этого месяца — еще одно с исправлениями ошибок.
танки завезут?