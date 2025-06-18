Techland не планирует отказываться от поддержки Dying Light 2: Stay Human

В прошлом Techland уже заявляла, что продолжит выпускать новые обновления для Dying Light 2 как минимум до 2027 года, а в недавнем интервью директор франшизы Тимон Смектала (Timon Smektala) еще раз подтвердил планы студии. Согласно его словам, из-за активной разработки Dying Light: The Beast команда была вынуждена притормозить с выпуском обновлений, но вскоре они смогут высвободить часть ресурсов.

Уже этим летом Techland планирует заняться разработкой нового контента для сиквела, а также организовать ряд мероприятий и коллаборацию с пока неназванным проектом. Последний крупный апдейт для Dying Light 2: Stay Human вышел в апреле этого года и включал в себя новое оружие и награды в режиме Tower Raid, а также улучшения для кооператива и инструментарий для создания визуальных модификаций.

Релиз Dying Light: The Beast состоится 22 августа на PS5, Xbox Series и ПК, а владельцы Ultimate-издания сиквела и вовсе смогут получить новую игру бесплатно. К концу этого года спин-офф также выйдет на консолях предыдущего поколения.