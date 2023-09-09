Techland отреагировала на возмущение игроков касательно микротранзакций в Dying Light 2 ©

Последнее обновление Dying Light 2 не только добавило в игру кроссовер с Payday, но и ввело в игру DL Points - новую валюту, призванную заменить собой более традиционный способ приобретения премиальных комплектов снаряжения. Сообщество в подавляющем большинстве случаев отнеслось к этому изменению крайне негативно, что вызвало ответную реакцию со стороны разработчика Techland.

Команда разработчиков Dying Light 2 ответила на критику игроков в сообщении на платформе Twitter/X. Разработчики сообщили, что начали работу над некоторыми решениями для микротранзакций, чтобы сделать их более выгодными для игроков.

Разработчики также подчеркнули, что при выработке возможного решения проблемы учитывается мнение сообщества, поэтому сбор отзывов по этому вопросу будет вестись в течение текущих выходных. В ближайшее время будет объявлена и дата следующей AMA-сессии с "лицом" серии, Таймоном Смекталой

Ответ Techland на критику позволяет предположить, что игроки могут ожидать нового обновления Dying Light 2 Stay Human, направленного на решение этой проблемы. В идеале такое обновление может выйти в ближайшее время и позволит эффективно решить возникшие у игроков проблемы.