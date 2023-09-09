Techland отреагировала на возмущение игроков касательно микротранзакций в Dying Light 2

Последнее обновление Dying Light 2 не только добавило в игру кроссовер с Payday, но и ввело в игру DL Points - новую валюту, призванную заменить собой более традиционный способ приобретения премиальных комплектов снаряжения. Сообщество в подавляющем большинстве случаев отнеслось к этому изменению крайне негативно, что вызвало ответную реакцию со стороны разработчика Techland.
Команда разработчиков Dying Light 2 ответила на критику игроков в сообщении на платформе Twitter/X. Разработчики сообщили, что начали работу над некоторыми решениями для микротранзакций, чтобы сделать их более выгодными для игроков.
Разработчики также подчеркнули, что при выработке возможного решения проблемы учитывается мнение сообщества, поэтому сбор отзывов по этому вопросу будет вестись в течение текущих выходных. В ближайшее время будет объявлена и дата следующей AMA-сессии с "лицом" серии, Таймоном Смекталой
Ответ Techland на критику позволяет предположить, что игроки могут ожидать нового обновления Dying Light 2 Stay Human, направленного на решение этой проблемы. В идеале такое обновление может выйти в ближайшее время и позволит эффективно решить возникшие у игроков проблемы.
Повозмущаются и сожрут причмокивая
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены --- https://come.to/zerkalo
Течи моментально отреагировали, извинились,пообещали обязательно разобраться с данной проблемой и пермачом забанили всех недовольных.)
Проблема в том, что из одиночной игры делают ММО какое-то. То пять лет "поддержки" (допиливания), то микротранзакции. Мерзотный подхрод.
Не удивительно, что они и продажи игр по национальному признаку отменяют.
Всех же так заставляют покупать косметику, уффффф, прям играть без этого не возможно в сюжетной одиночной игре. Так же как в конвеере убейсофт ,тоже видать всех заставляют покупать скинчики
То есть манипулятивные механики никогда не слышал, да?
Перестаньте косить под убейсофт и уберите микротранзакций и всё затихнет, рецепт прост
донат валюта не сильно поможет игре, челик задонил 1800 донат валюты, купил бандл payday2 за 550 и у него пропали вся донат валюта, даже набор не выдали, честно хз зачем её добавили
Не понятно зачем вообще было делать эту хрень,ведь Techland реально за год с выхода игры исправили и улучшили в игре многие элементы которые сильно раздражали на старте начиная от того что они добавили крафт оружия с огромным количество рецептов,возможностью их улучшать,превращения некоторых людей при убийстве в заражённых,кучу новых,интересных паркурных заданий и заканчивая системой повреждений,в том числе и визуальной частью (даже рентген при критах вернули),физикой,ночи стали куда более интересные и опасные,добавили много разных эвентовых событий и наград,добавили легендарные ветки прокачки (жаль конечно не сделали возможность накапливать и включать ярость когда это нужно а не два раза за игру по скрипту,более того под это можно было ещё и ветку прокачки заплилить,но в любом случае они исправили многие косяки,одни из немногих разрабов кто исправляет и поддерживает свои игры на протяжении многих лет.
Звучит вкусно. Даже прикупить захотелось. Оригинал нравился своей медитативной лутанием хат.
Несите денежки , ничего нового
пох
Не пофиг ли, всё равно игра не интересная, через 2 часа удалил.
В чём вообще негатив? Они продают там ровно тоже самое, что можно купить прямо в Стиме
Ох уж эти твиттерные, вечно им всё не нравится
Пускай будет. Это же классно!
А какая разница ? В 1 части тоже был магазин