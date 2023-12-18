Techland показала итоги 2023 года по Dying Light 2 и пригласила на зимний праздничный ивент

Techland традиционно готовит рождественские темы для фанатов Dying Light. На этот раз польская компания обогатит Dying Light 2. С завтрашнего дня поклонники Dying Light 2 смогут познакомиться с Winter Tales - бесплатным обновлением, открывающим доступ к свежим рождественским мотивам.

В рамках этого обновления мы получим доступ к свежему оружию, рождественским вариантам врагов и другим вещам. Событие продлится с 19 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

По случаю этого анонса Techland представила итоги 2023 года для Dying Light 2. Оказывается, за последние 12 месяцев игроки провели 86,8 миллиона часов в Villedor и 3,3 миллиона часов в Community Maps и получили 263,8 миллиона смертей. За это время любители Dying Light 2 выпустили из своих луков более 1 миллиона стрел.