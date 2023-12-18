Techland показала итоги 2023 года по Dying Light 2 и пригласила на зимний праздничный ивент

Techland традиционно готовит рождественские темы для фанатов Dying Light. На этот раз польская компания обогатит Dying Light 2. С завтрашнего дня поклонники Dying Light 2 смогут познакомиться с Winter Tales - бесплатным обновлением, открывающим доступ к свежим рождественским мотивам.
В рамках этого обновления мы получим доступ к свежему оружию, рождественским вариантам врагов и другим вещам. Событие продлится с 19 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.
По случаю этого анонса Techland представила итоги 2023 года для Dying Light 2. Оказывается, за последние 12 месяцев игроки провели 86,8 миллиона часов в Villedor и 3,3 миллиона часов в Community Maps и получили 263,8 миллиона смертей. За это время любители Dying Light 2 выпустили из своих луков более 1 миллиона стрел.
Интересно , помимо пистолетов будут ли другие шпалеры ? Винтовки , дробовики , пп ну и куда же без них гранатометы (хотя бы те же м79) я более чем уверен что игра заиграет новыми красками !
Пистолеты и дробовики точно будут. На счет остального, хз.
А я жду когда они анонсируют сюжетное дополнение к игре
Простите, завтра не поиграю, работаю!
Кто там вкурсе - огнестрел добавили?
И если нет, то есть инфа о том, будут ли они вообще его добавлять?
нафига смотреть трейлер да? не отвечайте ему пускай смотрит! лентяи
Добавлять будут, с каким-то огромным патчем, анонсили его пару месяцев назад, если хочешь запариться поищи его. А может уже добавили( не слежу за игрой с тех пор, как прошел на 100% и жду просто выхода длс сюжетного)