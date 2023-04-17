Techland просит помощи в выборе главного героя Dying Light 3 ©

Расслабьтесь, Dying Light 2 пока не собирается уходить на покой, но разработчики явно начинают обдумывать, в каком направлении должна развиваться серия.

В прошлом месяце Techland объявила о новых возможностях, которые появятся в Dying Light 2, вышедшей год назад. Обновление с рядом изменений выйдет уже 20 апреля, но вместе с ним мы получили скромный тизер следующего расширения, которое мы получим в неопределенном будущем. Теперь выясняется, что это еще не конец истории, так как, по всей видимости, компания начинает задумываться о форме будущей Dying Light 3.

Бренд-директор Dying Light Таймон Смектала спросил у фанатов их мнение о том, кто должен стать главным героем следующей части. На выбор предлагается несколько вариантов: обычный выживший, которому удалось выжить, член фракции Ночных бегунов с которыми мы познакомились в DL2, пилигрим (который был главным героем DL2) и агент ВГМ, который из отрицательного персонажа превратился в положительного. К сожалению, варианта с возвращением главного героя из первой части нет.

Несмотря на довольно неожиданный вопрос, Смектала подчеркнул, что это ни в коем случае не является прогнозом для следующей части. То, что Techland постарается сохранить Dying Light 2 как можно дольше, очевидно. Окажется ли это выгодным в долгосрочной перспективе - другой вопрос. С помощью SteamDB можно проследить тенденцию: DL1 за последние 24 часа зарегистрировала более 15 000 игроков d Steam (несмотря на то, что недавно ее бесплатно раздавали в магазине Epic), а DL2 за то же время собрала каких-то 5 722 игроков.

Ситуация была очень похожей в последний год или около того, когда интерес к Dying Light 2 заметно упал, но аналогичная ситуация произошла и с первой частью вскоре после ее выхода в 2015 году. Интерес к ней периодически повышался благодаря выходу некоторых расширений, таких как хорошо принятое The Following, добавившее совершенно новую механику вождения, а также... анонсам сиквела. Вот только, спустя год после выхода, не должна ли миграция игроков на DL2 быть более заметной?

Первое DLC, основанное на арене, набрало всего 44% положительных отзывов в Steam, и можно понять, почему разработчики уже задумываются о следующей полноценной части.