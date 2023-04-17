Techland просит помощи в выборе главного героя Dying Light 3

Расслабьтесь, Dying Light 2 пока не собирается уходить на покой, но разработчики явно начинают обдумывать, в каком направлении должна развиваться серия.
В прошлом месяце Techland объявила о новых возможностях, которые появятся в Dying Light 2, вышедшей год назад. Обновление с рядом изменений выйдет уже 20 апреля, но вместе с ним мы получили скромный тизер следующего расширения, которое мы получим в неопределенном будущем. Теперь выясняется, что это еще не конец истории, так как, по всей видимости, компания начинает задумываться о форме будущей Dying Light 3.
Бренд-директор Dying Light Таймон Смектала спросил у фанатов их мнение о том, кто должен стать главным героем следующей части. На выбор предлагается несколько вариантов: обычный выживший, которому удалось выжить, член фракции Ночных бегунов с которыми мы познакомились в DL2, пилигрим (который был главным героем DL2) и агент ВГМ, который из отрицательного персонажа превратился в положительного. К сожалению, варианта с возвращением главного героя из первой части нет.
Несмотря на довольно неожиданный вопрос, Смектала подчеркнул, что это ни в коем случае не является прогнозом для следующей части. То, что Techland постарается сохранить Dying Light 2 как можно дольше, очевидно. Окажется ли это выгодным в долгосрочной перспективе - другой вопрос. С помощью SteamDB можно проследить тенденцию: DL1 за последние 24 часа зарегистрировала более 15 000 игроков d Steam (несмотря на то, что недавно ее бесплатно раздавали в магазине Epic), а DL2 за то же время собрала каких-то 5 722 игроков.
Ситуация была очень похожей в последний год или около того, когда интерес к Dying Light 2 заметно упал, но аналогичная ситуация произошла и с первой частью вскоре после ее выхода в 2015 году. Интерес к ней периодически повышался благодаря выходу некоторых расширений, таких как хорошо принятое The Following, добавившее совершенно новую механику вождения, а также... анонсам сиквела. Вот только, спустя год после выхода, не должна ли миграция игроков на DL2 быть более заметной?
Первое DLC, основанное на арене, набрало всего 44% положительных отзывов в Steam, и можно понять, почему разработчики уже задумываются о следующей полноценной части.
Принести извинения Крису
Дайте нам уж тогда редактор чтобы каждый сделал своего главного героя САМ, только адекватный редактор, а не как скажем в Saint's Row 3 и 4!
агент ВГМ однозначно
МИ 6
Надо думать не о главном герое или сюжете а как вернуть игру с дна на уровень первой части,в которой сюжет был больше для галочки,тем не менее играть в нее было кайфово.Вернуть все что вырезали и упростили.Вторая часть и близко не повторила успеха первой.
Агент ВГМ
Я пилигрима выбрал бы, посмотреть куда двинулся дальше.
Может быть ещё и игру за них сделать? Ну чисто по данным вопросам и предложениям, сделать те механики и фишки которые хотят фаны. А ещё лучше оставить этот вопрос нейросетке, которая выдаст базу на основе предпочтений сотни тысяч мнений
Если не знают что делать может лучше и не стоит?
Лучше бы отошли подальше от урона в стиле рпг. Это все нормально смотриться только в дьябло каком-нибудь. В игре про зомби хочется больше реализма, меч должен рубить, кувалда сносить гнилые головы. А получается, что если на твоем мачете недостачно цифорок урона, то он превращается в обычную палку. Очень бесит.
Вот эта формулировка всегда вызывала вопросы))Тот факт,что в игре зомби уже противоречит реализму.По крайней мере сейчас,хм.Хрен знает что через пару лет будет))
Ты еще докопайся, что в играх мир плоский и солнце нарисованное.
Не противоречит.
Зомби хоть и не существуют в реальности, но они материальные существа в концепции мира. Более того, являются в прошлом живыми людьми из плоти и крови.
Понятное дело, что система уровней, как у врагов, так и у оружия это игровая механика, основанная на допущении, но когда в относительно реальном мире работают не фентезийные правила, а обычные, это смотрится органичнее.
Что ж вы так все близко к сердцу принимаете,будто я лично тобою разработанную игру ховном облил.Я лишь указал на забавный факт.Далеко не первый раз читаю в обсуждения игр о зомби про реализм,что само по себе одно другому противоречит.Но люди почему-то это враждебно воспринимают)
На этом можно остановиться,т.к. ты строишь свою позицию на заведомо противоречивом факте.
На самом деле,что бы не было недопонимания,достаточно говорить о реалистичных механиках,которые хотелось бы видеть в играх про зомби,но не о реализме в целом,ибо опять же противоречие.
Возможно я душню,но я искренне не пойму,почему агрятся на тот факт,что игры про зомби не реалистичны.В них могут быть реалистичны только отдельные механики.
Главное возможность создать своего персонажа,а что касается его предистории для меня не так важно.