Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
7.9 2 214 оценок

Techland просит помощи в выборе главного героя Dying Light 3

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R_Mor
Новости

Расслабьтесь, Dying Light 2 пока не собирается уходить на покой, но разработчики явно начинают обдумывать, в каком направлении должна развиваться серия.

В прошлом месяце Techland объявила о новых возможностях, которые появятся в Dying Light 2, вышедшей год назад. Обновление с рядом изменений выйдет уже 20 апреля, но вместе с ним мы получили скромный тизер следующего расширения, которое мы получим в неопределенном будущем. Теперь выясняется, что это еще не конец истории, так как, по всей видимости, компания начинает задумываться о форме будущей Dying Light 3.

Бренд-директор Dying Light Таймон Смектала спросил у фанатов их мнение о том, кто должен стать главным героем следующей части. На выбор предлагается несколько вариантов: обычный выживший, которому удалось выжить, член фракции Ночных бегунов с которыми мы познакомились в DL2, пилигрим (который был главным героем DL2) и агент ВГМ, который из отрицательного персонажа превратился в положительного. К сожалению, варианта с возвращением главного героя из первой части нет.

Несмотря на довольно неожиданный вопрос, Смектала подчеркнул, что это ни в коем случае не является прогнозом для следующей части. То, что Techland постарается сохранить Dying Light 2 как можно дольше, очевидно. Окажется ли это выгодным в долгосрочной перспективе - другой вопрос. С помощью SteamDB можно проследить тенденцию: DL1 за последние 24 часа зарегистрировала более 15 000 игроков d Steam (несмотря на то, что недавно ее бесплатно раздавали в магазине Epic), а DL2 за то же время собрала каких-то 5 722 игроков.

Ситуация была очень похожей в последний год или около того, когда интерес к Dying Light 2 заметно упал, но аналогичная ситуация произошла и с первой частью вскоре после ее выхода в 2015 году. Интерес к ней периодически повышался благодаря выходу некоторых расширений, таких как хорошо принятое The Following, добавившее совершенно новую механику вождения, а также... анонсам сиквела. Вот только, спустя год после выхода, не должна ли миграция игроков на DL2 быть более заметной?

Первое DLC, основанное на арене, набрало всего 44% положительных отзывов в Steam, и можно понять, почему разработчики уже задумываются о следующей полноценной части.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
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4
Strannik110

Дайте нам уж тогда редактор чтобы каждый сделал своего главного героя САМ, только адекватный редактор, а не как скажем в Saint's Row 3 и 4!

0
fox nemets

агент ВГМ однозначно

-1
FURYbushmaster

МИ 6

-3
Богдан Мастдаев

Надо думать не о главном герое или сюжете а как вернуть игру с дна на уровень первой части,в которой сюжет был больше для галочки,тем не менее играть в нее было кайфово.Вернуть все что вырезали и упростили.Вторая часть и близко не повторила успеха первой.

-1
Artur17273

Агент ВГМ

-1
danilukHF

Я пилигрима выбрал бы, посмотреть куда двинулся дальше.

-2
SOGOFUCKINGSADIST

Может быть ещё и игру за них сделать? Ну чисто по данным вопросам и предложениям, сделать те механики и фишки которые хотят фаны. А ещё лучше оставить этот вопрос нейросетке, которая выдаст базу на основе предпочтений сотни тысяч мнений

-2
Kamishini1993

Если не знают что делать может лучше и не стоит?

-2
Руслан Генаев

Лучше бы отошли подальше от урона в стиле рпг. Это все нормально смотриться только в дьябло каком-нибудь. В игре про зомби хочется больше реализма, меч должен рубить, кувалда сносить гнилые головы. А получается, что если на твоем мачете недостачно цифорок урона, то он превращается в обычную палку. Очень бесит.

-5
Богдан Мастдаев
В игре про зомби хочется больше реализма

Вот эта формулировка всегда вызывала вопросы))Тот факт,что в игре зомби уже противоречит реализму.По крайней мере сейчас,хм.Хрен знает что через пару лет будет))

-2
Руслан Генаев Богдан Мастдаев

Ты еще докопайся, что в играх мир плоский и солнце нарисованное.

0
antonborisov198 Богдан Мастдаев

Не противоречит.

Зомби хоть и не существуют в реальности, но они материальные существа в концепции мира. Более того, являются в прошлом живыми людьми из плоти и крови.

Понятное дело, что система уровней, как у врагов, так и у оружия это игровая механика, основанная на допущении, но когда в относительно реальном мире работают не фентезийные правила, а обычные, это смотрится органичнее.

0
Богдан Мастдаев Руслан Генаев

Что ж вы так все близко к сердцу принимаете,будто я лично тобою разработанную игру ховном облил.Я лишь указал на забавный факт.Далеко не первый раз читаю в обсуждения игр о зомби про реализм,что само по себе одно другому противоречит.Но люди почему-то это враждебно воспринимают)

0
Богдан Мастдаев antonborisov198
Зомби хоть и не существуют в реальности

На этом можно остановиться,т.к. ты строишь свою позицию на заведомо противоречивом факте.
На самом деле,что бы не было недопонимания,достаточно говорить о реалистичных механиках,которые хотелось бы видеть в играх про зомби,но не о реализме в целом,ибо опять же противоречие.
Возможно я душню,но я искренне не пойму,почему агрятся на тот факт,что игры про зомби не реалистичны.В них могут быть реалистичны только отдельные механики.

1
Lvinomord

Главное возможность создать своего персонажа,а что касается его предистории для меня не так важно.

-13