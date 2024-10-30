Techland рассказали про хэллоуинское событие в Dying Light 2 и что ждёт игру дальше

Сегодня Techland представила последнюю передачу Dying 2 Know More, в которой разработчики углубляются в возвращение Tower Raid и дают эксклюзивный взгляд на то, что будет дальше в Dying Light 2 Stay Human. Помимо празднеств Хэллоуина, фанаты могут рассчитывать на зимнее событие и большое празднование 10-й годовщины франшизы Dying Light.

Режим Tower Raid возвращается в особой форме к Хэллоуину. Событие продлится три недели с 30 октября по 20 ноября. Оно доступно сразу после пролога, даже для новых игроков, присоединившихся к игре, оно предлагает новые награды, новые конфеты и возвращение старого доброго друга Баки, который ждет вас на базаре и предлагает особые награды за выполнение. Tower Raid: Halloween Run будет включать в себя новый контент каждую неделю. В первую неделю игроки могут ознакомиться с новой, специально созданной системой прогресса и захватывающими наградами. Начиная со второй недели, вы можете повысить уровень сложности с возвращением элитного режима и эксклюзивных наград, а также разблокировать новые ежедневные награды на третьей неделе.

В дополнение к событию Хэллоуина, Techland внедряет патч 1.19 для Dying Light 2 Stay Human. Это обновление вносит различные исправления и улучшения качества жизни, а также новое оружие и наборы. Оно также вводит новую схему управления огнестрельным оружием, которую можно активировать в системе управления.

Оригинальная Dying Light также включает событие Хэллоуина, которое продлится до 7 ноября.