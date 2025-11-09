ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 754 оценки

Techland возвращается к обновлениям Dying Light 2 и просит фанатов помочь выбрать направление развития

IKarasik IKarasik

После выхода Dying Light: The Beast, студия Techland вновь сосредотачивается на поддержке Dying Light 2: Stay Human. Как сообщил креативный директор франшизы Тымон Смектала, команда уже начала планирование контента на ближайшие полгода и теперь хочет узнать мнение игроков о том, какие изменения и обновления стоит реализовать в первую очередь.

В своём посте в X (ранее Twitter) Смектала отметил:

«Теперь, когда The Beast вышел, мы можем вернуть часть команды к поддержке Dying Light 2. Какие вещи, по вашему мнению, нужно исправить или добавить в ближайшие 3–6 месяцев?»

Такой шаг подчёркивает, что Techland продолжает делать ставку на взаимодействие с сообществом. Игроки уже могут оставлять предложения и идеи через официальный сайт серии, помогая разработчикам определить приоритеты для следующих апдейтов.

Ранее в студии заявляли, что Dying Light: The Beast станет важной вехой в развитии вселенной и связующим элементом между играми франшизы. Судя по словам разработчиков, история Dying Light далека от завершения — и впереди у неё ещё немало контента и неожиданных поворотов.

31
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Dark1994

Лучи пусть сначала в бист завезут , звиздаболы.

13
-zotik-

Без лучей игра не играется?))

2
Hanzо

А вот и облучёненые повылазили.

1
Аналиус

пусть уже новую часть делают

с этой уже сделали все что могли

9
Evil 001

Может лучше условную 3 развивать? Крейн самый топовый ГГ, вторая часть это так - солянка ни о чем.

6
Maursay

Этому герою на пенсию пора. Его историю уже рассказали. Зверь получился ни о чем. Тупо махач Крейна и Барона. Остальные мимо пробегали. На полноценный сюжет для игры не тянет. Особенно после хитросплетений и прописанных героев DL2. Если б ни карта без быстрых перемещений, прошла б игру часов за 10... А то затягивают игру, гоняя из одного угла карты в другой. По автобанам и полям... Зачем? Если основная механика игры паркур. Вопрос риторический...

4
Janekste

Крейн отстойный герой. А вторая часть шедевр с крутым нелинейным сюжетом и шикарным паркурным геймплеем... Если развивать условную 3 часть, тогда за основу нужно взять строго вторую. Точка.

Janekste Maursay

Тоже самое подумал. Вместо паркура, у нас какие-то покатушки на тачках в сельской местности. Это совсем не то, чего хочется от игры про паркур. Точка.

saa0891

Сначала для Зверя добавте легендарную ветку скилов и сделайте нормальный пост пилигримов и отображение заданий в игре как для 1 и 2 части.

Классно что по завершении очередного испытания наконец то добавят чертеж настоящей катаны и не придется постоянно её искать в конвоях и выцеплять у торговца в продаже.

1
ClammyUlmace

"Такой шаг подчёркивает, что Techland" не в состоянии придумать что-то новое.

1
-zotik-

Забыть 2ю как страшный сон это лучшая поддержка)

1
Кей Овальд

Да как вы достали "поддерживать". Закончите уже хотя бы вторую.

Scorpion_GamePlay

Та всё просто. Перенесите на движок Зе Бист и перенесите голых зомби. Всё.

Evgen Lawson

просит фанатов помочь? а сами вы там совсем уже обнищали на идеи, клоуны польские?!
все на что хватило ума, это совершить аферу с ДЛС в виде the BEAST, которая до сих пор далека от идеала и требует доведения до ума.
ну хорошо, а может стоило бы напомнить про всё, что вы выбросили из DL2 и до сих пор не вернули в полном объеме? про регион Элизиум, про него тоже надо напоминать бобркурвам?

Hanzо

Лично я бы попросил их остановиться, но китайский нефритовый стержень сам себя не обслужит, нужно завезти больше скинчиков за реальные деньги в платную игру, вот и пыхтят.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ