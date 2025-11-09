Techland возвращается к обновлениям Dying Light 2 и просит фанатов помочь выбрать направление развития

После выхода Dying Light: The Beast, студия Techland вновь сосредотачивается на поддержке Dying Light 2: Stay Human. Как сообщил креативный директор франшизы Тымон Смектала, команда уже начала планирование контента на ближайшие полгода и теперь хочет узнать мнение игроков о том, какие изменения и обновления стоит реализовать в первую очередь.
В своём посте в X (ранее Twitter) Смектала отметил:
«Теперь, когда The Beast вышел, мы можем вернуть часть команды к поддержке Dying Light 2. Какие вещи, по вашему мнению, нужно исправить или добавить в ближайшие 3–6 месяцев?»
Такой шаг подчёркивает, что Techland продолжает делать ставку на взаимодействие с сообществом. Игроки уже могут оставлять предложения и идеи через официальный сайт серии, помогая разработчикам определить приоритеты для следующих апдейтов.
Ранее в студии заявляли, что Dying Light: The Beast станет важной вехой в развитии вселенной и связующим элементом между играми франшизы. Судя по словам разработчиков, история Dying Light далека от завершения — и впереди у неё ещё немало контента и неожиданных поворотов.
Лучи пусть сначала в бист завезут , звиздаболы.
Без лучей игра не играется?))
А вот и облучёненые повылазили.
пусть уже новую часть делают
с этой уже сделали все что могли
Может лучше условную 3 развивать? Крейн самый топовый ГГ, вторая часть это так - солянка ни о чем.
Этому герою на пенсию пора. Его историю уже рассказали. Зверь получился ни о чем. Тупо махач Крейна и Барона. Остальные мимо пробегали. На полноценный сюжет для игры не тянет. Особенно после хитросплетений и прописанных героев DL2. Если б ни карта без быстрых перемещений, прошла б игру часов за 10... А то затягивают игру, гоняя из одного угла карты в другой. По автобанам и полям... Зачем? Если основная механика игры паркур. Вопрос риторический...
Крейн отстойный герой. А вторая часть шедевр с крутым нелинейным сюжетом и шикарным паркурным геймплеем... Если развивать условную 3 часть, тогда за основу нужно взять строго вторую. Точка.
Тоже самое подумал. Вместо паркура, у нас какие-то покатушки на тачках в сельской местности. Это совсем не то, чего хочется от игры про паркур. Точка.
Сначала для Зверя добавте легендарную ветку скилов и сделайте нормальный пост пилигримов и отображение заданий в игре как для 1 и 2 части.
Классно что по завершении очередного испытания наконец то добавят чертеж настоящей катаны и не придется постоянно её искать в конвоях и выцеплять у торговца в продаже.
"Такой шаг подчёркивает, что Techland" не в состоянии придумать что-то новое.
Забыть 2ю как страшный сон это лучшая поддержка)
Да как вы достали "поддерживать". Закончите уже хотя бы вторую.
Та всё просто. Перенесите на движок Зе Бист и перенесите голых зомби. Всё.
просит фанатов помочь? а сами вы там совсем уже обнищали на идеи, клоуны польские?!
все на что хватило ума, это совершить аферу с ДЛС в виде the BEAST, которая до сих пор далека от идеала и требует доведения до ума.
ну хорошо, а может стоило бы напомнить про всё, что вы выбросили из DL2 и до сих пор не вернули в полном объеме? про регион Элизиум, про него тоже надо напоминать бобркурвам?
Лично я бы попросил их остановиться, но китайский нефритовый стержень сам себя не обслужит, нужно завезти больше скинчиков за реальные деньги в платную игру, вот и пыхтят.