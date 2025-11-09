Techland возвращается к обновлениям Dying Light 2 и просит фанатов помочь выбрать направление развития

После выхода Dying Light: The Beast, студия Techland вновь сосредотачивается на поддержке Dying Light 2: Stay Human. Как сообщил креативный директор франшизы Тымон Смектала, команда уже начала планирование контента на ближайшие полгода и теперь хочет узнать мнение игроков о том, какие изменения и обновления стоит реализовать в первую очередь.

В своём посте в X (ранее Twitter) Смектала отметил:

«Теперь, когда The Beast вышел, мы можем вернуть часть команды к поддержке Dying Light 2. Какие вещи, по вашему мнению, нужно исправить или добавить в ближайшие 3–6 месяцев?»

Такой шаг подчёркивает, что Techland продолжает делать ставку на взаимодействие с сообществом. Игроки уже могут оставлять предложения и идеи через официальный сайт серии, помогая разработчикам определить приоритеты для следующих апдейтов.

Ранее в студии заявляли, что Dying Light: The Beast станет важной вехой в развитии вселенной и связующим элементом между играми франшизы. Судя по словам разработчиков, история Dying Light далека от завершения — и впереди у неё ещё немало контента и неожиданных поворотов.