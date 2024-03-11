Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2

Компания Techland начинает новую неделю с новым обновлением для зомби экшина Dying Light 2: Stay Human. Обновление под номером 1.45 доступно для загрузки на PC (Steam), а также Xbox и PlayStation.

Данное обновление является неанонсированным, а учитывая, что две недели назад мы получили большое обновление Firearms Update, не стоит ожидать от него чего-то серьезного. Однако, как и в случае с игрой, которую отличает динамичный мир и глубокий сюжет, каждое новое обновление привносит что-то новое в эту сложную вселенную.

И хотя Techland еще не опубликовала официальные примечания к сегодняшнему апдейту, мы уже знаем о некоторых из проблем, для которых уже готовят обновление. В частности, речь идет о миссии " Delta - Priceless", которая вызвала трудности во время прохождения Lost Armoury. Разработчики делают все возможное, чтобы решить эту проблему навсегда, но пока игрокам предлагаются временные обходные пути для преодоления этих препятствий.

В официальной базе данных Steam можно увидеть, что было обновлено множество файлов, поэтому, если вам интересно, можете посетить Steam DB.