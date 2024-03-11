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Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Ролевая, От первого лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 829 оценок

Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2

Gruz_
Новости

Компания Techland начинает новую неделю с новым обновлением для зомби экшина Dying Light 2: Stay Human. Обновление под номером 1.45 доступно для загрузки на PC (Steam), а также Xbox и PlayStation.

Данное обновление является неанонсированным, а учитывая, что две недели назад мы получили большое обновление Firearms Update, не стоит ожидать от него чего-то серьезного. Однако, как и в случае с игрой, которую отличает динамичный мир и глубокий сюжет, каждое новое обновление привносит что-то новое в эту сложную вселенную.

И хотя Techland еще не опубликовала официальные примечания к сегодняшнему апдейту, мы уже знаем о некоторых из проблем, для которых уже готовят обновление. В частности, речь идет о миссии " Delta - Priceless", которая вызвала трудности во время прохождения Lost Armoury. Разработчики делают все возможное, чтобы решить эту проблему навсегда, но пока игрокам предлагаются временные обходные пути для преодоления этих препятствий.

В официальной базе данных Steam можно увидеть, что было обновлено множество файлов, поэтому, если вам интересно, можете посетить Steam DB.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
10Q

Предметы, данные на протяжении всей истории, теперь будут падать на землю, если они не помещаются в инвентарь или тайник.

Игроки, потерявшие квестовые предметы Толги и Фатина из-за переполнения инвентаря и тайника, теперь получат их после загрузки игры или сна в игре. Требуется пустой слот для инвентаря и тайника.
Исправлена проблема с избыточно размытым экраном после использования опции теста производительности.
Исправлена проблема, из-за которой Дельта иногда заметно пересекалась с объектами окружающей среды.
Некоторые изменения в POI, шумах и фонарике, делающие поведение ИИ более естественным.
Исправлена проблема с дублирующим дробовиком, доступным для покупки в магазине Джая.
Исправлен сбой, который мог произойти при бросании Молотова в кооперативном сеансе.
Исправлена проблема с отсутствием дополнительной добычи во всех контейнерах внутри Центра геномики THV.
Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли подобрать выпавшие предметы после смерти.
Исправлена проблема с отображением отрицательных чисел в статистике на экранах сводки Миссий Выживания.
Исправлены визуальные сбои, которые могли возникнуть при использовании апскейлеров FSR/FSR2.
Исправлена проблема с неправильным распределением света в соборе Святого Павла.
Исправлена проблема с аффиксом урона от оружия ближнего боя для предметов снаряжения Villedor Monsters, который давал 70% дополнительного урона вместо 7%.
Исправлена ошибка в квесте «Потерянный арсенал», из-за которой оба игрока в совместной игре могли застрять на экране «Квест не выполнен», если они потерпели неудачу в погоне за Тэкхедом.
Текст пользовательского интерфейса и настройки перевода.
Исправлена проблема с отсутствующими предметами, если у игрока полный тайник и он добавляет в него новый предмет. Предметы должны вернуться игрокам, которые их потеряли.
Добавлен экран предупреждения о действии.
Перебалансированы ошибочно переброшенные аффиксы снаряжения в состояние до обновления.
Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог бежать, если менял оружие во время прицеливания.
Исправлены одноразовые руководства, появляющиеся на картах сообщества.
Исправлена ошибка, из-за которой названия «Шкафчика гильдии Курьеров» и «Доски» менялись местами в легенде карты.
Исправлена ошибка, из-за которой амулет Чи-Ту давал -25% затрат выносливости при использовании оружия ближнего боя вместо -15%.
Исправлена ошибка, из-за которой предметы снаряжения Первого пилигрима восстанавливали 100% выносливости вместо 10%.
В популяцию ИИ добавлено больше вариантов слабых Кусак.
Локализация и настройки перевода.

Убедитесь, что у вас установлена последняя версия игры, после исправления она должна быть 1.15.3.

7
berenyorel

Хм, какой сбивающий с толку скрин, сначала про ПРОТОТИП подумал.

-3
Richard Simons

прикол короче, решил я поиграть в дл2 с оружием. Думал , начну играть, и вот он огнестрел. А оказалась , пошел я нах. Потому что получить доступ к длс на оружие, можно примерно на 70% игры. Серьезно, удалил после этого.

п.с. ремонтировать оружие нельзя , где хочу, как было в дл 1...... дроп сука

-7
Hipp0
п.с. ремонтировать оружие нельзя , где хочу, как было в дл 1...... дроп сука

Дурачок, прошёл бы дальше и узнал бы, что ремонтировать оружие можно даже лучше, чем в первой части, потому что его можно бесконечно чинить.

решил я поиграть в дл2 с оружием. Думал , начну играть, и вот он огнестрел. А оказалась , пошел я нах. Потому что получить доступ к длс на оружие, можно примерно на 70% игры. Серьезно, удалил после этого.

Дядя, ты жанром ошибся: если хочешь поиграть в шутер, то иди в шутеры.

-2
Richard Simons Hipp0

по твоей глупой логике, дл 1 ,какой жанр , если там процентов 70 это шутер.. А ты пишешь, иди играй в шутеры, так я играл в первую часть, шутер. И пришел во 2ую , типа шутер... У тебя проблемы с восприятием, это бывает, когда ты не принимаешь свои таблетки)

0
Phoenix67 Hipp0

👍

0
DeadRemix Richard Simons

В каком месте 70% игры это шутер?) Когда основной упор в игре делался на оружие ближнего боя.Да и во второй части надо меньше половины игры пройти до огнестрела(если говорить чисто за сюжетные миссии)

0