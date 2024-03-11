Techland выпустила новое обновление для Dying Light 2

Компания Techland начинает новую неделю с новым обновлением для зомби экшина Dying Light 2: Stay Human. Обновление под номером 1.45 доступно для загрузки на PC (Steam), а также Xbox и PlayStation.
Данное обновление является неанонсированным, а учитывая, что две недели назад мы получили большое обновление Firearms Update, не стоит ожидать от него чего-то серьезного. Однако, как и в случае с игрой, которую отличает динамичный мир и глубокий сюжет, каждое новое обновление привносит что-то новое в эту сложную вселенную.
И хотя Techland еще не опубликовала официальные примечания к сегодняшнему апдейту, мы уже знаем о некоторых из проблем, для которых уже готовят обновление. В частности, речь идет о миссии " Delta - Priceless", которая вызвала трудности во время прохождения Lost Armoury. Разработчики делают все возможное, чтобы решить эту проблему навсегда, но пока игрокам предлагаются временные обходные пути для преодоления этих препятствий.
В официальной базе данных Steam можно увидеть, что было обновлено множество файлов, поэтому, если вам интересно, можете посетить Steam DB.
Предметы, данные на протяжении всей истории, теперь будут падать на землю, если они не помещаются в инвентарь или тайник.
Игроки, потерявшие квестовые предметы Толги и Фатина из-за переполнения инвентаря и тайника, теперь получат их после загрузки игры или сна в игре. Требуется пустой слот для инвентаря и тайника.
Исправлена проблема с избыточно размытым экраном после использования опции теста производительности.
Исправлена проблема, из-за которой Дельта иногда заметно пересекалась с объектами окружающей среды.
Некоторые изменения в POI, шумах и фонарике, делающие поведение ИИ более естественным.
Исправлена проблема с дублирующим дробовиком, доступным для покупки в магазине Джая.
Исправлен сбой, который мог произойти при бросании Молотова в кооперативном сеансе.
Исправлена проблема с отсутствием дополнительной добычи во всех контейнерах внутри Центра геномики THV.
Исправлена проблема, из-за которой игроки не могли подобрать выпавшие предметы после смерти.
Исправлена проблема с отображением отрицательных чисел в статистике на экранах сводки Миссий Выживания.
Исправлены визуальные сбои, которые могли возникнуть при использовании апскейлеров FSR/FSR2.
Исправлена проблема с неправильным распределением света в соборе Святого Павла.
Исправлена проблема с аффиксом урона от оружия ближнего боя для предметов снаряжения Villedor Monsters, который давал 70% дополнительного урона вместо 7%.
Исправлена ошибка в квесте «Потерянный арсенал», из-за которой оба игрока в совместной игре могли застрять на экране «Квест не выполнен», если они потерпели неудачу в погоне за Тэкхедом.
Текст пользовательского интерфейса и настройки перевода.
Исправлена проблема с отсутствующими предметами, если у игрока полный тайник и он добавляет в него новый предмет. Предметы должны вернуться игрокам, которые их потеряли.
Добавлен экран предупреждения о действии.
Перебалансированы ошибочно переброшенные аффиксы снаряжения в состояние до обновления.
Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог бежать, если менял оружие во время прицеливания.
Исправлены одноразовые руководства, появляющиеся на картах сообщества.
Исправлена ошибка, из-за которой названия «Шкафчика гильдии Курьеров» и «Доски» менялись местами в легенде карты.
Исправлена ошибка, из-за которой амулет Чи-Ту давал -25% затрат выносливости при использовании оружия ближнего боя вместо -15%.
Исправлена ошибка, из-за которой предметы снаряжения Первого пилигрима восстанавливали 100% выносливости вместо 10%.
В популяцию ИИ добавлено больше вариантов слабых Кусак.
Локализация и настройки перевода.
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия игры, после исправления она должна быть 1.15.3.
Хм, какой сбивающий с толку скрин, сначала про ПРОТОТИП подумал.
прикол короче, решил я поиграть в дл2 с оружием. Думал , начну играть, и вот он огнестрел. А оказалась , пошел я нах. Потому что получить доступ к длс на оружие, можно примерно на 70% игры. Серьезно, удалил после этого.
п.с. ремонтировать оружие нельзя , где хочу, как было в дл 1...... дроп сука
Дурачок, прошёл бы дальше и узнал бы, что ремонтировать оружие можно даже лучше, чем в первой части, потому что его можно бесконечно чинить.
Дядя, ты жанром ошибся: если хочешь поиграть в шутер, то иди в шутеры.
по твоей глупой логике, дл 1 ,какой жанр , если там процентов 70 это шутер.. А ты пишешь, иди играй в шутеры, так я играл в первую часть, шутер. И пришел во 2ую , типа шутер... У тебя проблемы с восприятием, это бывает, когда ты не принимаешь свои таблетки)
👍
В каком месте 70% игры это шутер?) Когда основной упор в игре делался на оружие ближнего боя.Да и во второй части надо меньше половины игры пройти до огнестрела(если говорить чисто за сюжетные миссии)