Techland выпустила обновление Summertime для Dying Light 2 Stay Human и объявила о коллаборации с PAYDAY 2 ©

В конце лета игроков ждет новое обновление для Dying Light 2 Stay Human, доступное сегодня на всех платформах. Помимо множества новых функций, Techland объединяет усилия со Starbreeze Studios, чтобы привнести в Dying Light 2 масштабные кражи, отмечая 10-летие PAYDAY 2.

Время летит незаметно — игроки могут отпраздновать 10-летие PAYDAY 2 в Dying Light 2 Stay Human. Начиная с сегодняшнего дня в 17:00 по московскому времени и до 17:00 по московскому времени 21 сентября, Вилледор захлестнет волна преступности.

Игроки могут столкнуться с зараженными грабителями и болтерами-ворами, после победы над которыми выпадут драгоценные красные алмазы. Сбор алмазов необходим для выполнения целей мероприятия и получения в награду таких предметов, как пакет безопасности «Ночной бегун», маска Далласа и оружие «Связка денег». Эти алмазы также можно продать за старые игровые деньги. Если сообщество объединится и соберет 11 000 000 алмазов, каждый игрок получит по 25 жетонов паломника.

Поклонники PAYDAY 2 также смогут приобрести за 550 очков DL комплект PAYDAY, в который входит экипировка банды PAYDAY, оружие и чертеж из денежного набора, амулет для оружия «Изменить» и параплан PAYDAY.

Благодаря летнему обновлению вы теперь можете играть на картах сообщества на консолях и в Steam Deck. Погрузитесь в творческое воображение членов нашего сообщества и исследуйте миры, которые они создали в Dying Light 2.

Отныне игроки, которым нравится совместная игра, смогут пропустить пролог и сразу приступить к действию. Создатели контента теперь смогут в любой момент переключаться между тремя уровнями жестокости в настройках, что предотвращает пометку игровых видео. Также добавлено множество других исправлений, включая новую анимацию ножей.