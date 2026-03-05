Techland выпустила патч 1.90 для Dying Light 2: исправлены вылеты и улучшена производительность

Студия Techland выпустила обновление версии 1.90 для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. Апдейт уже доступен для загрузки на PC, PlayStation 4/5 и консолях семейства Xbox.

В отличие от крупных контентных добавок, данный патч полностью сосредоточен на технической составляющей. Разработчики проделали работу над оптимизацией кода, чтобы обеспечить более стабильный игровой процесс.

Основные исправления и улучшения:

Стабильность: устранен ряд критических ошибок, которые приводили к внезапным вылетам приложения на всех платформах.

Оптимизация: внесены корректировки, направленные на стабилизацию частоты кадров (FPS) и устранение микрофризов, что делает геймплей более плавным.

Мелкие правки: реализован ряд минорных корректировок для корректной работы различных внутриигровых механик

Это обновление служит логическим завершением цикла исправлений после масштабной версии 1.74 (v1.23). Патч 1.90 эффективно «подчищает» оставшиеся шероховатости, возникшие в ходе последних игровых событий и интеграции нового контента.