Dying Light 2: Stay Human 04.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Постапокалипсис
8.4 5 866 оценок

Techland выпустила патч 1.90 для Dying Light 2: исправлены вылеты и улучшена производительность

Gruz_ Gruz_

Студия Techland выпустила обновление версии 1.90 для зомби-экшена Dying Light 2: Stay Human. Апдейт уже доступен для загрузки на PC, PlayStation 4/5 и консолях семейства Xbox.

В отличие от крупных контентных добавок, данный патч полностью сосредоточен на технической составляющей. Разработчики проделали работу над оптимизацией кода, чтобы обеспечить более стабильный игровой процесс.

Основные исправления и улучшения:

  • Стабильность: устранен ряд критических ошибок, которые приводили к внезапным вылетам приложения на всех платформах.
  • Оптимизация: внесены корректировки, направленные на стабилизацию частоты кадров (FPS) и устранение микрофризов, что делает геймплей более плавным.
  • Мелкие правки: реализован ряд минорных корректировок для корректной работы различных внутриигровых механик

Это обновление служит логическим завершением цикла исправлений после масштабной версии 1.74 (v1.23). Патч 1.90 эффективно «подчищает» оставшиеся шероховатости, возникшие в ходе последних игровых событий и интеграции нового контента.

Комментарии:  5
Aleksey Aleshka

Спустя четыре года с релиза править вылеты это мощно

sa1958

Действительно стало лучше.

Dakini

Кому нужна убогая Dying Light 2 если есть крутая Dying Light 3? Не и надо допиливать