Утечка: разработчики Dying Light 2 готовят кроссовер с Payday 2 ©

Польские разработчики из студии Techland не перестают радовать амбициозными планами развития зомби-экшена Dying Light 2. Вслед за обновлением, приносящее контент по мотивам сериала "Ходячие мертвецы", для игры готовятся устроить масштабный кроссовер с популярным кооперативным шутером. Согласно утечке, в Dying Light 2 появится событие посвященное Payday 2.

Информация о будущем кроссовере Dying Light 2 и Payday 2 просочилась в сеть из-за невнимательной публикации Techland в Discord. Вместе с анонсом коллаборации с The Walking Dead, разработчики случайно опубликовали изображение, которое содержит информацию о следующем событии. Судя по всему, в Dying Light 2 пройдет внутриигровое событие, которое позволит игрокам бесплатно получить различные косметический предметы из Payday 2, включая фирменную маску.

Более подробная информация об этом кроссовере от разработчиков ожидается в течение следующих нескольких недель.