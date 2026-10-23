В Dying Light 2 началось празднование Хэллоуина - игра получила обновление 1.30

С сегодняшнего дня студия Techland запускает празднование Хэллоуина в Dying Light 2 — игра обновлена до версии 1.30. На консолях это обновление отображается как версия 2.01 | 2.001; патч также содержит исправления ошибок и ряд улучшений.
Вилледор преобразился к Хэллоуину: в открытом мире появились декорации в стиле «Дня мёртвых» (Día de los Muertos), а в режиме «Рейд на башню» воцарилась более традиционная хэллоуинская атмосфера. Также вернулись тематические противники — теперь сезонные изменения затрагивают не только внешний вид игры.
Но Хэллоуин — это не только новый облик Вилледора. В этом году игроки снова сами решат, как пройдут праздничные события. С 26 октября по 16 ноября пройдет трёхнедельное внутриигровое событие «Хэллоуинское противостояние 2026» (Halloween Showdown 2026), в центре которого — соперничество монстров и выбор самих игроков.
Каждую неделю два хэллоуинских существа будут сталкиваться друг с другом. Игрокам предстоит охотиться на особых врагов, собирать «конфеты противостояния» по всему Вилледору и отдавать их в лавке Баки у Базара, поддерживая тем самым выбранную сторону.
Список изменений
Игровой процесс
- Обновлены вступительный ролик и видео для пропуска пролога: их визуальное оформление и качество приведены в соответствие с графическими улучшениями игры. Скорректировано закадровое повествование — оно стало более естественным и лучше знакомит игроков с миром игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой «Деньги Старого мира» и «Набор для обслуживания пистолетов» занимали один и тот же слот в инвентаре.
- Исправлена ошибка в режиме от третьего лица, из-за которой выстрелы иногда попадали не туда, куда было направлено перекрестие прицела.
- Исправлена ошибка с отсутствующими шторками в грузовиках рядом с сундуками; из-за этого засады в некоторых игровых ситуациях становились слишком заметными.
Технические исправления
- Устранены различные сбои, связанные с технологией Intel XeSS.
- Исправлена ошибка, приводившая к падению производительности до 8 кадров в секунду при включении вертикальной синхронизации вместе с XeSS.
- Исправлена ошибка, из-за которой звук в игре иногда пропадал примерно через 10 минут после начала сессии.
- Исправлена ошибка, из-за которой при открытии внутриигрового магазина во время активных обучающих подсказок игрок мог «застрять» в меню инвентаря.
- Исправлены ошибки, из-за которых NPC иногда проваливались сквозь объекты окружения.
- Устранено сильное мерцание, возникавшее при включении функции генерации кадров FSR.
- Добавлены недостающие элементы интерфейса магазина и переводы текстов.