В Dying Light 2 началось празднование Хэллоуина - игра получила обновление 1.30

С сегодняшнего дня студия Techland запускает празднование Хэллоуина в Dying Light 2 — игра обновлена ​​до версии 1.30. На консолях это обновление отображается как версия 2.01 | 2.001; патч также содержит исправления ошибок и ряд улучшений.

Вилледор преобразился к Хэллоуину: в открытом мире появились декорации в стиле «Дня мёртвых» (Día de los Muertos), а в режиме «Рейд на башню» воцарилась более традиционная хэллоуинская атмосфера. Также вернулись тематические противники — теперь сезонные изменения затрагивают не только внешний вид игры.

Но Хэллоуин — это не только новый облик Вилледора. В этом году игроки снова сами решат, как пройдут праздничные события. С 26 октября по 16 ноября пройдет трёхнедельное внутриигровое событие «Хэллоуинское противостояние 2026» (Halloween Showdown 2026), в центре которого — соперничество монстров и выбор самих игроков.

Каждую неделю два хэллоуинских существа будут сталкиваться друг с другом. Игрокам предстоит охотиться на особых врагов, собирать «конфеты противостояния» по всему Вилледору и отдавать их в лавке Баки у Базара, поддерживая тем самым выбранную сторону.

Список изменений

Игровой процесс

Обновлены вступительный ролик и видео для пропуска пролога: их визуальное оформление и качество приведены в соответствие с графическими улучшениями игры. Скорректировано закадровое повествование — оно стало более естественным и лучше знакомит игроков с миром игры.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой «Деньги Старого мира» и «Набор для обслуживания пистолетов» занимали один и тот же слот в инвентаре.

Исправлена ​​ошибка в режиме от третьего лица, из-за которой выстрелы иногда попадали не туда, куда было направлено перекрестие прицела.

Исправлена ​​ошибка с отсутствующими шторками в грузовиках рядом с сундуками; из-за этого засады в некоторых игровых ситуациях становились слишком заметными.

Технические исправления